Strade invase dai rifiuti speciali 

A Villacidro, la gestione dei rifiuti speciali continua a generare polemiche. I cassonetti destinati alla raccolta di abiti usati, olio esausto e medicinali scaduti risultano spesso colmi e circondati da rifiuti abbandonati in modo irregolare. La situazione si ripete in diversi punti del paese – tra via Parrocchia, via Togliatti, nei pressi della scuola primaria di via Farina e in via Silvio Pellico – suscitando indignazione tra i cittadini per le condizioni di degrado e l’immagine negativa che ne deriva.

L’interrogazione Durante la più recente seduta del Consiglio comunale la minoranza ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta. Il consigliere Marco Deidda ha denunciato la mancanza di decoro e i rischi sanitari legati all’accumulo dei rifiuti: «È indecoroso che chi arriva a Villacidro veda i contenitori degli abiti usati, dell’olio esausto e dei medicinali scaduti traboccanti e circondati da scarti di ogni tipo. Oltre al danno estetico, esistono possibili conseguenze igienico-sanitarie, poiché i rifiuti attirano ratti e insetti». Per scoraggiare gli abbandoni, Deidda ha proposto l’utilizzo delle fototrappole, acquistate dalla precedente amministrazione ma mai pienamente impiegate, e ha sollecitato un aumento dei controlli e delle sanzioni, nonché verifiche sul rispetto dei contratti da parte della ditta incaricata del servizio.

«Controlli più severi»

Sulla questione è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente e al Decoro urbano, Marco Erbì, spiegando che il Comune ha già avviato un piano di intensificazione dei controlli in collaborazione con la Polizia Locale, insieme a una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per promuovere comportamenti più responsabili. «Lo svuotamento dei cassonetti – ha precisato – avviene con frequenza elevata, ma capita che, subito dopo il passaggio degli operatori, i contenitori vengano riempiti di nuovo e l’area circostante torni in breve tempo in condizioni di degrado». Riguardo ai ritiri, Erbì ha ricordato che «l’attività della ditta appaltatrice è costantemente monitorata, come previsto dal contratto. La giunta sollecita ritiri aggiuntivi e straordinari anche più volte alla settimana, per garantire la regolarità del servizio e rispondere tempestivamente alle criticità». L’assessore ha poi rivolto un appello al senso civico dei cittadini, invitandoli a collaborare per mantenere pulita la città: «Solo con l’impegno di tutti è possibile preservare il decoro urbano».

Il futuro? L’isola ecologica

Infine, Erbì ha annunciato l’imminente attivazione dell’isola ecologica, che comporterà il trasferimento dei cassonetti attualmente dislocati sul territorio: tutti i rifiuti speciali saranno gestiti all’interno della nuova struttura, riducendo così la possibilità di abbandoni incontrollati: «L’obiettivo è fare in modo che pochi cittadini maleducati non possano più sporcare il paese».

