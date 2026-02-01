Strade invase dai liquami, tante proteste  

Poche gocce d’acqua per mettere a dura prova il sistema fognario in diverse vie della città. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno infatti messo sotto pressione tombini e condotte in diversi quartieri della città, facendo riemergere un problema strutturale che si ripresenta a ogni evento di maltempo: tombini saltati, scarichi sovraccarichi e strade che diventano canali di acque fognarie.

Come nel caso di viale Sant’Avendrace, con la prima disavventura che si è verificata nella giornata di giovedì. Il vico IV si è ritrovato allagato, dopo che il tombino all’ingresso della via è letteralmente scoppiato. I liquami hanno iniziato a fuoriuscire invadendo la carreggiata in pochissimo tempo, con le persone che si sono ritrovate in difficoltà in una zona già scarsa di strisce pedonali. La nota lieta è arrivata il giorno dopo con l’intervento di Abbanoa intorno alle 12,30: i tecnici hanno ripristinato il corretto deflusso delle acque e pulito la strada in poche ore. Un sollievo però durato poco. Ieri, a pochi passi dal primo punto critico, ha ceduto anche l’altro tombino poco vicino al primo, questa volta sul marciapiede, riaccendendo la preoccupazione di chi vive e lavora nella zona. Disagi anche in via Baccelli, dove le forti piogge hanno messo in difficoltà la rete fognaria, con tombini in sofferenza e ristagni d’acqua lungo la strada. Una situazione che riporta al centro il tema della manutenzione, soprattutto in vista di eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti. I residenti chiedono da tempo un intervento strutturale accurato, che possa permettere all’impianto di non andare in sofferenza a ogni pioggia rilevante. (m. c.)

