Strade invase da maschere e colori 

Sorpresa e soddisfazione hanno accompagnato il ritorno del Carnevale isilese. Centinaia di ragazzi hanno riempito le strade con i loro costumi colorati dietro i quattro carri che hanno partecipato alla sfilata, oltre quello isilese, i carri di Barumini, Mandas e Guamaggiore guidati dalla maschera tipica di S’Antreccoru e Su Puntori.

Un successo inatteso anche per gli stessi organizzatori che avevano cominciato a lavorare alla manifestazione con un grosso punto interrogativo. «Una partecipazione insperata dei paesi limitrofi e della gente che ci motiva per organizzare meglio per l’anno prossimo», conferma il presidente della Pro Loco Giuseppe Piras. La formula dei rimborsi spese sembra aver incoraggiato la partecipazione di carri e gruppi. «È stato un successone», commenta Piermario Melis, presidente del Circolo nautico coinvolto nell’organizzazione con Comune e Pro Loco: «Non solo c’erano tanti ragazzi ma anche tanto pubblico. Un buon auspicio per il prossimo anno anche se ci sono tante cose da considerare e valutare».

Tanti adulti e tante famiglie con bambini al seguito hanno seguito la sfilata a bordo strada. Tema dominante la famiglia Addams, omaggiata da due carri (uno dedicato a tutta la famiglia e uno alla protagonista di quest’anno, Mercoledì) e da tanti gruppi che, ognuno a proprio modo, ha rappresentato gli ombrosi personaggi. Spazio anche all’arresto del boss della mafia Matteo Messina Denaro o meglio “senza denaro” rappresentato da un gruppo di ragazzi isilesi che hanno strappato risate e applausi con omaggio finale a Peppino Impastato.

La serata si è conclusa con l’intrattenimento musicale affidato a Dj Marascia: gremita la piazza del parco Asusa.

Soddisfatto il sindaco Luca Pilia: «Dopo lo stop imposto dalla pandemia si è finalmente ripartiti. È stata una sfilata molto partecipata e ben organizzata. Isili ha da sempre avuto una importante tradizione del carnevale, che in futuro sarà di nuovo in grado di coinvolgere l'intero territorio».