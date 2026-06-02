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Macomer.
03 giugno 2026 alle 00:39

Strade interne, via ai cantieri 

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Oggi a Macome raprono i cantieri. Via buche, crateri e malformazioni anche dei marciapiedi. Dopo anni di attese e disagi, parte un primo importante intervento volto alla sistemazione della viabilità interna con manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di circa due chilometri di strade. Si procede con la sistemazione e la bitumazione di alcuni tratti più degradati come quello che dal bivio per Bosa porta in direzione Macomer, passando davanti al presidio sanitario fino ad all’attraversamento ferroviario dell’Arst. I lavori dovrebbero terminare entro il 29 giugno. La polizia locale ha modificato in via temporanea la circolazione nel tratto interessato per le giornate di apertura del cantiere. L’intervento vale 2 milioni e mezzo di euro, ottenuti da Regione e mutui. Dice l’assessore ai Lavori pubblici, Danilo Masala: «Seguiranno altri cantiere per completare la sistemazione radicale delle vie cittadine». (f. o.)

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