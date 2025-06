Strade in dissesto, proteste nell’agro 

Lavorare nell’agro di Guspini è diventato quasi impossibile. Gli agricoltori denunciano da anni strade sterrate in condizioni disastrose, senza manutenzione: buche e avvallamenti impediscono di raggiungere le aziende e di svolgere attività fondamentali. Ma anche la vita quotidiana, in questa situazione, diventa complicata.

«Per anni – racconta Giulio Zanda, con azienda tra Corte Arena e Sitzerri – ho accompagnato i miei quattro figli a scuola facendo avanti e indietro su percorsi disastrati e ho rotto più volte la coppa dell’olio e sostenuto spese ingenti. Alla fine sono stato costretto a comprare casa in paese. Chiedo almeno una manutenzione biennale per poter lavorare dignitosamente».

Giorgio Murgia, allevatore nella zona di Corte Arena, sottolinea l’inerzia del Comune: «Basterebbe utilizzare il grader di proprietà comunale per spianare le strade piene di avvallamenti. La viabilità è al limite». Il rischio concreto è la sospensione del servizio di raccolta del latte da parte della cooperativa Armentizia Moderna, già sfiorato dopo un incidente a un’autobotte. Manca anche una strategia antincendio. «Le strade accanto ai fondi arati – spiega Murgia – sono spesso recintate, e chi deve passare con mezzi agricoli è costretto a chiedere permessi». Il consigliere di minoranza Alessio Pilloni aggiunge: «Per raggiungere i terreni con la trebbia molti devono entrare in proprietà altrui: servono accordi e autorizzazioni».

Antonio Piccioni, agricoltore in zona Madria-Mattianni-Sitzerri, denuncia 30 anni senza interventi: «Ho offerto 200 litri di nafta per sistemare le strade insieme al Comune. Le piogge le allagano, i ponti sono stati costruiti nei punti sbagliati. Ho rotto per ben due volte la balestra del mio pickup, e ogni volta ho speso 500 euro. Non si può andare avanti così».

Anche Onorinda Lai, imprenditrice a Cortes e Muccu, è esasperata: «La strada è pessima, soprattutto le diramazioni verso Perdas Longas. Chiediamo da tempo un intervento serio e duraturo».

