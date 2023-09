Strade, in arrivo i semafori intelligenti  

Sincronizzati i semafori che in centro avevano causato diversi ingorghi per il rosso prolungato, con una possibile novità all’orizzonte: l’introduzione di quelli “intelligenti”, che regolano automaticamente l’onda verde in base alle esigenze. «La sostituzione dei semafori classici è il passaggio successivo, al quale stiamo lavorando», spiega Daniele Olla, responsabile comunale dell’area mobilità, infrastrutture viarie e reti. «Abbiamo presentato una manifestazione d’interesse e stiamo portando avanti il progetto. Stiamo analizzando e verificando la proposta che ci è stata presentata, poi l’amministrazione deciderà se proseguire».

Quelli classici hanno causato difficoltà, in diverse strade principali del centro, perché non sincronizzati. In via Roma, già stravolta dal cantiere principale, si sono creati ingorghi all’incrocio col Largo per la convergenza di diversi veicoli (e di autobus provenienti da piazza Matteotti) con i due semafori consecutivi sfalsati: situazione ora sistemata. «C’è stato un problema sull’orologio di un quadro del semaforo del Largo Carlo Felice», prosegue Olla, che elenca gli interventi (fatti dal Consorzio Città Metropolitana, che segue i semafori dal punto di vista di software e manutenzione): «Abbiamo regolato l’onda verde a livello generale in base alle esigenze del momento, e abbiamo chiesto di rivedere i tempi di rosso e verde. Se abbiamo un ramo che non funziona potenziamo la sede principale». Situazione migliorata pure in via Sonnino e via Dante, dove si erano verificati analoghi problemi di mancata sincronizzazione.

