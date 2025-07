Strade, impianti e siti archeologici: svolta 

Manutenzione di strade, piazze e marciapiedi, riqualificazione di scuole e siti archeologici, e ancora servizi sociali e attrezzature sportive. Sono i principali interventi programmati dalla giunta del Comune, grazie ad un avanzo di amministrazione pari a 11,6 milioni. Risorse immediatamente spendibili. «Abbiamo valutato le linee più congeniali al nostro territorio – ha detto l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta - e deciso di investire 530 mila euro per dare il via alla richiesta dei finanziamenti. I più consistenti riguardano la viabilità con interventi su strade e marciapiedi. Vi sono poi quelli da 500 mila euro ciascuno per la riqualificazione di piazza Umberto, piazza Bazzoni, la facciata della scuola De Amicis, i 200 mila per la demolizione della piscina comunale e i 300 mila euro per nuovi loculi. Il valore totale è di 3 milioni e puntiamo a raddoppiarlo». In campo cifre consistenti anche sul versante delle manutenzioni con ulteriori 580 mila euro per strade e marciapiedi per un totale di oltre 3,5 milioni sulla viabilità, mentre 650mila euro confluiranno nei cantieri LavoRas . «Un milione e 600 mila euro è destinato a garantire diritti e inclusione attraverso interventi come il pagamento delle rette dei minori in strutture residenziali, il progetto “Mi prendo cura” finanziato con 280 mila euro, 300mila per i talassemici e 170mila per istruzione 0-6 anni». (m. p.)

