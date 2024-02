«Strade impercorribili, siamo prigionieri» 

Non c’è dubbio che non è come prima. La colata d’asfalto anche nelle strade del litorale ha migliorato di molto la situazione delle lottizzazioni.

Ci sono strade però che vivono ancora una situazione molto difficile, come ad esempio via Biora. «Quando piove è un disastro per via delle pozzanghere», racconta un abitante della zona, Antonio Perra, 81 anni, «ma anche quando non piove ci sono voragini e buche profonde». Per questo motivo, «non posso andare nemmeno a prendere il pullman e sono costretto a stare chiuso in casa. Io sono invalido all’ottanta per cento e mi nuovo con il bastone, come posso passare in una strada disastrata come questa?». L’anziano prosegue: «Se non mi accompagna qualcuno in macchina sono costretto a stare a casa. Io spero che il Comune possa fare qualcosa anche qui. Ho visto che sono state asfaltate diverse strade nel litorale, ma in via Biora non è mai venuto nessuno nemmeno per guardare per rendersi conto della situazione». Nei giorni scorsi le macchine bitumatrici sono invece arrivate in via Dei Mughetti e prima ancora in via Is Pardinas una delle strade più trafficate e pericolose della costa.

