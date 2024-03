Strade gruviera per la fibra 

Diventerà una città super connessa, ma nell’attesa la posa della fibra ottica lascia per ora le strade distrutte. E non mancano altri danni: ieri dalla mattina un terzo di Carbonia è rimasto senz’acqua perché la ruspa di un’impresa ha inavvertitamente tranciato una condotta di Abbanoa.

Problema superato nel primo pomeriggio, certo non quello relativo agli scavi realizzati in questi mesi per la posa della fibra e non coperti a dovere. Tant’è che la stessa commissione consiliare Lavori pubblici ha lanciato un monito alla Giunta: «I disagi lamentati sono notevoli: la prassi seguita sinora non va bene».

I residenti

Lo accusano per primi automobilisti o residenti delle zone in cui anche di recente sono intervenute le ditte della fibra ottica, quelle private e quelle che operano per conto dello Stato tramite il Pnrr. «Una indecenza – si lamenta Gianni Martorana, residente in via Dalmazia – hanno danneggiato la strada e sfondato e mai riparato anche un pozzetto fognario». A Is Gannaus e Is Maccionis sono furenti: «La canaletta di venti centimetri presenta cedimenti – accusa Remigio Fenu – che si sommano alle condizioni indecenti in cui già erano le strade».

Solchi pericolosi sono stati lasciati fra via Aspromonte, via Roma e tutta via Costituente sino alla rotonda con la Casa della domotica, e poi in via dello Sport: «Più che solchi, voragini – si lamenta Federico Floris, residente in via Costituente – in un punto vicino all’hotel la strada è stata bombardata. Anche nella frazione di Cortoghiana si attende il completamento dei tratti smantellati: «Parte delle strade sono state già sistemate – dice Angelo Pintus, pensionato – parte no e non ci capisce il perché: l’impressione è che il Comune non abbia potere su queste ditte». Auspicando che invece la Giunta abbia il potere di controllare, la commissione Lavori pubblici guidata da Giacomo Guadagnini ha approvato un documento che invita il Comune «a pretendere dalle imprese che i ripristini siano eseguiti a regola d’arte subito non appena concluso ogni singolo lotto, e non con una stesura finale».

Il Comune

Non appare così facile. Da un lato l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu ricorda che «esiste da mesi un apposito regolamento che disciplina i ripristini e riguarda pure altri enti: siamo consci dei disagi». Dall’altro l’assessora all’Innovazione tecnologica Katia Puddu offre una spiegazione tecnica per i disagi che stanno avvenendo in queste settimane: «Posto che questi lavori copriranno con la fibra ottica il 98 per cento dei centri abitati del Comune, sinora la difficoltà nel riasfaltare subito i tratti smantellati sta nella difficoltà delle imprese di reperire il bitume di cui in Sardegna esiste ora una richiesta straordinaria: dinanzi a disagi intollerabili, come ad esempio a Medadeddu, siamo tuttavia intervenuti energicamente».

