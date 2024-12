Strade gruviera, il piano del Comune 

Addio strade gruviera. Non sarà oggi, e nemmeno domani, ma il Comune ha pronti due progetti per rifare l’asfalto in un gran numero di vie a Sestu. I dettagli ci sono, e ora arriveranno i passaggi per realizzare tutto.

La manutenzione

«Il primo è un progetto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del Comune, da realizzare mediante un accordo quadro, con un unico operatore economico», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni: «L’accordo mette nel portafoglio, per così dire, delle disponibilità finanziarie da usare di volta in volta in funzione delle esigenze». L’obiettivo è semplice: «Mantenere in efficienza le strade comunali bitumate. Il primo appalto per una spesa di 182.500 euro e sarà operativo in pochissimo tempo. Il secondo dal valore di 500.000 euro, consentirà di ripristinare oltre al manto stradale anche cunette o marciapiedi».

La mappa

Sono già definite le strade su cui intervenire: un tratto di via Vittorio Veneto, via Marconi, via Gagarin, via Genova, via Scipione, via Sant’Isidoro, via Spano, via Buozzi, via Sturzo, via Asproni, via Santa Caterina, via Nuova e vicoli, via Roma, tratto via Monserrato. Per i tempi invece, ci sarà da aspettare un po’: «Gli uffici stanno procedendo con l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione. Entro l’estate prossima avranno inizio i lavori».

La situazione di queste strade spesso non è delle più esaltanti. Abbondano le buche, anche a causa di un traffico molto intenso, così come per colpa di vecchi lavori di vario genere. Molte si trovano in pieno centro, come via Roma, una delle direttrici principali della zona storica di Sestu, piena di piccoli avvallamenti. Altre invece sono più strette e secondarie, ma comunque molto frequentate, come via sant’Isidoro, dove si è formato un solco che sembra una piccola trincea. In ogni caso le buche sono un pericolo per chi va a piedi e in moto. L’anno scorso si sono già svolti lavori per sistemare gli asfalti di diverse vie na ce ne sono ancora tante: per esempio in via Brigata Sassari, che rimarrà per il momento fuori dall’elenco.

Coperta corta

Ma la coperta è corta e al momento si deve dare priorità a quelle messe peggio. I lavori copriranno sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, per interventi eccezionali. Continua la sindaca Paola Secci: «Nel corso degli anni il nostro Comune ha provveduto, nei limiti delle proprie disponibilità tecniche e finanziarie, a gestire le problematiche derivanti dalla manutenzione delle strade bitumate e delle relative pertinenze. Lo abbiamo fatto sia mediante l’affidamento di appalti di lavori di entità variabile secondo le disponibilità economiche del momento, sia attraverso un servizio “a canone” di manutenzione ordinaria e reperibilità stradale».

