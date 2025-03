Strade-gruviera: ennesimo infortunio 

Seduta su una sedia a rotelle nel salone della sua casa nel centro della città, Clara Pinna, 63 anni osserva la sua gamba ingessata e sospira: «Questa proprio non ci voleva. Molte strade sono davvero in condizioni assurde».

Lei è una delle tante, troppe, malcapitate persone che si sono infortunate inciampando nell’asfalto dissestato. Ma che a differenza di tanti altri che hanno riportato solo slogature e escoriazioni, la caduta le è costata una frattura della gamba sinistra. Per l’esattezza, come da referto del Pronto soccorso che le ha assegnato per ora 45 giorni di prognosi, una “frattura composta condilo laterale del ginocchio sinistro”.

L’infortunio

Tutto è successo qualche giorno fa. «Stavo rientrando a casa dopo la messa con un’amica», racconta Pinna, che è una delle volontarie della basilica di Sant’Elena e si occupa dell’organizzazione e delle pulizie, «passavamo in via Diaz per andare a casa. All’incrocio con via Mentana, dove c’è un avvallamento dell’asfalto, mi si è girato il piede e sono caduta a terra. Non riuscivo ad alzarmi», prosegue, «per fortuna c’era un ragazzo che usciva dalla tabaccheria e ci ha aiutate. Mi ha rimesso in piedi ma non riuscivo a camminare. Ho chiamato subito mio marito, che è venuto a prendermi».

Per fortuna «non ho sbattuto la faccia, ma ogni tanto penso che se non mi avessero sollevato e fossi rimasta a terra magari mi sarebbe venuta qualche macchina addosso. Siamo andati al pronto soccorso dove mi hanno riscontrato la frattura e messo il gesso. Per ora lo dovrò tenere per 45 giorni. All’inizio non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto, poi per fortuna siamo riusciti ad avere una sedia a rotelle e posso fare almeno qualcosa in casa».

Ventuno infortuni

Lo scorso anno sono stati 21 i pedoni che hanno riportato ferite e in alcuni casi anche fratture, cadendo a causa del manto stradale dissestato e 24 gli automobilisti che per lo stesso motivo hanno riportato danni alle auto.

Il dispiacere più grande, «è non poter andare a lavorare in basilica. Questi sono i giorni importantissimi della Quaresima e c’è tanto da fare». Adesso, «chiederemo il risarcimento danni, perché non si può camminare in strada e finire così. Ci sono ancora tante, troppe vie, soprattutto quelle più interne, che sono disseminate di buche e così davvero si rischia di cadere e farsi molto male come è successo a me».

Proprio a pochi passi dalla casa di Clara Pinna c’è anche via Cimabue disseminata di buche profonde.

