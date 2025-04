«Strade gruviera e lavori infiniti» 

Lungo le strade bosane i cantieri sono tanti, forse troppi. Anche perché nello stesso periodo di tempo si sono visti operai che sistemavano le condotte idriche e società che tagliavano l’asfalto per piazzare la fibra di internet, ad esempio. Come se non bastasse poi alcune vie cittadine da tempo versavano in condizioni già precarie.

Per questo i gruppi consiliari di opposizione hanno presentato un dossier (firmato da Angelo Masala, Eligio Urgu, Simona Cadoni, Alessandro Campus e Cristiana Caciapaglia) denunciando «con crescente preoccupazione la gestione superficiale e improvvisata dei lavori pubblici di bitumatura stradale, caratterizzata da interventi scoordinati, senza adeguata informazione per i cittadini e per gli operatori economici».

La denuncia

«Assistiamo con sconcerto – scrivono i consiglieri di minoranza - a una sequenza di interventi che definire “rattoppi” è generoso. Strade appena bitumate che verranno nuovamente interessate da lavori di scavo. Per non parlare del mancato rispetto del calendario fissato a suo tempo dall’assessore ai Lavori pubblici che stabiliva la fine delle bitumature per l’8 aprile. Inoltre ricordiamo che in precedenza l’assessore Marco Naitana nel rispondere ad una interrogazione il 18 febbraio affermava che per le prime due settimane di marzo sarebbero terminati i “lavori di bitumatura e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in via Azuni, piazze Zanetti e Gioberti, via Gioberti, da piazza Gioberti a Lungo Temo, via Lungo Temo da via Manin a Ponte Vecchio, via Ginnasio e piazza del Carmine”».

Il problema

«Questa amministrazione – rincarano la dose i consiglieri di opposizione - rischia di regalare ai bosani una Settimana santa troppo polverosa. Inoltre siamo certi che le somme a disposizione per la bitumatura siano insufficienti per ridare dignità alla città, visto che quasi tutte le strade di ogni quartiere versa in una situazione penosa».

A stretto giro la replica dell’assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda: «Non mi interessa rispondere a polemiche inutili»

