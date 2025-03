Strade-gruviera: avviati in anticipo gli interventi 

I primi tappetini bituminosi sono comparsi lunedì mattina, salutati con favore dai proprietari di veicoli a due e a quattro ruote. Laddove prima si era costretti allo slalom o a tenersi forte, è subentrata una pavimentazione finalmente regolare e omogenea col restante tratto stradale. Con ulteriore anticipo rispetto a quanto previsto, è partito da questa settimana l’appalto da 80 mila euro per la riparazione delle buche stradali. Calendarizzato per aprile, l’inizio degli interventi era stato anticipato a metà marzo vista l’urgenza di rimettere a posto alcuni tratti d’asfalto sempre più impraticabili.

Avvio anticipato

I mezzi, invece, sono sbarcati a Monserrato già da questa settimana, dopo le ultime interlocuzioni tra l’amministrazione e la società Rodeco, che a dicembre si era aggiudicata la gara. Sono state via Capo D’Orso e via Capo Frasca le primissime strade battute dagli operai della ditta, che dai prossimi giorni si sposteranno progressivamente in tutti i quartieri. Dopo la conclusione della mappatura dei fossi, gli interventi programmati sulle buche censite sono circa 250 in totale, ma i fondi stanziati consentiranno di arrivare fino a 500 in caso di nuovi cedimenti. «Le operazioni sono partite molto bene, ho verificato di persona il lavoro svolto ed è soddisfacente», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi dopo un sopralluogo. «Questo vuol dire che la nuova tecnologia sta funzionando bene, poi il carico stradale ci darà il suo responso nei prossimi mesi». Dal punto di vista tecnico, gli interventi prevedono il ripristino per le buche di profondità non superiore ai 5 centimetri di profondità, con dei rappezzamenti di dimensioni massime di due metri per uno. «La copertura delle buche avviene con l’utilizzo di mezzi e materiali tecnologicamente innovativi», dice il sindaco Tomaso Locci, che non nasconde la soddisfazione per l’avvio anticipato dell’appalto. «Ringrazio l’assessore Nonnoi e gli uffici per il bel regalo fatto a me e ai nostri cittadini».

Gli altri interventi

Per risolvere l’emergenza del dissesto stradale, comunque, coprire le buche non basterà. «A breve partiranno gli altri interventi sulle strade di Su Tremini, S'Ecca e S'Arena, Terra e Teula, l'ex Campo di Aviazione e tutte le altre zone che necessitano della messa in sicurezza», promette Locci, che annuncia anche le tempistiche per l’avvio del cantiere per il rifacimento di via Cesare Cabras, in assoluto l’infrastruttura più disastrata della città. «Entro giugno partirà anche l’appalto di via Cabras», conclude. «Inoltre, il prossimo appalto strade comprenderà anche altre infrastrutture, non solo via Cabras».

