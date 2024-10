Strade gruviera a Is Murdegus, arriva il nuovo asfalto 

Via Dessì è una lingua d’asfalto senza marciapiedi né cunette. Via Is Murdegus uno sterrato che durante la stagione delle piogge diventa impraticabile a causa del fango. Entrambe le strade gruviera conducono al quartiere residenziale che insiste alla periferia nord-ovest della cittadina e sono ad alta intensità di traffico.

L’amministrazione comunale ha deciso di mettere fine alle lamentele che i residenti espongono quasi ogni giorno, ormai da anni.

Da una prima stima dei costi emerge l’esigenza di stanziare 20mila euro dal bilancio per intervenire. «Le opere che si vogliono realizzare - spiegano dalla Giunta Ladu - derivano dalla necessità di migliorare le condizioni di percorribilità e di sicurezza dei due tratti di strada anche a seguito delle tante richieste dei residenti». Per conseguire l’obiettivo, l’amministrazione ha dato mandato all’ufficio tecnico di predisporre un fascicolo per individuare gli interventi utili a assicurare agli utenti una strada dignitosa. Per via Dessì il progetto annuncia la realizzazione della cunetta sinistra a protezione della carreggiata, mentre per via Is Murdegus è prevista la posa del tappetino d’asfalto e la costruzione di cunette alla francese identiche a quelle esistenti nel comparto residenziale. (ro. se.)

