Strade groviera, pronti 100 mila euro per gli interventi 

Assemini come un groviera tra buche e voragini: il commissario tampona.Con il maltempo dei giorni scorsi, numerose voragini si sono aperte sul manto stradale in diverse zone della cittadina, e fioccano lamente. Che la situazione sulla viabilità non fosse idilliaca era cosa nota: alcune strade si presentano piene di buche, spesso profonde e pericolose per chiunque cammini su due ruote ma anche per automobilisti e pedoni. La frustrazione degli abitanti è notevole e ogni giorno sui social si moltiplicano appelli e segnalazioni sugli slalom da affrontare per scongiurare conseguenze.

Nell’immediato era necessario un intervento che mettesse in sicurezza le strade più dissestate: con le piogge cresce il pericolo perché le voragini diventano pozzanghere e non sono più visibili.

«Ho messo a correre 100 mila euro – dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu – per i principali interventi che riguardano la sistemazione di buche stradali, avvallamenti, ripristino della pavimentazione stradale, marciapiedi, aree pedonali».

Approvata d’urgenza anche una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per stanziare 70 mila euro per ripristinare i tre attraversamenti pedonali in via Sardegna, percorsa quotidianamente da tanti mezzi, anche pesanti: le mattonelle dei dossi rallentatori erano saltate in aria come proiettili dopo pochi giorni dalla loro posa, spaccandosi. Si tratta del secondo finanziamento per intervento di ripristino per l’infelice soluzione adottata in passato.