Strade-groviera, Comune contro Abbanoa 

Perdite che vanno avanti da mesi, strade dissestate dopo i lavori di riparazione sulle reti idriche e fognarie: l’assessore ai Servizi tecnologici, Pino Baire, attacca Abbanoa e chiede maggiore rispetto per la comunità di Capoterra.

Con il passaggio della gestione del servizio idrico integrato dal Comune ad Abbanoa, a carico del gestore unico sono finiti anche tutti gli interventi di manutenzione delle reti cittadine, un reticolo di condotte lungo chilometri su cui spesso sono necessari interventi di riparazione.

I lavori

Il problema sorge in seguito ai tagli stradali eseguiti dagli operai di Abbanoa per poter intervenire, ai quali seguono ripristini che hanno già provocato danni ai veicoli e mettono costantemente a rischio la sicurezza di chi viaggia su due ruote. «Ho deciso di scrivere una lettera ai vertici di Abbanoa perché la situazione è diventata insostenibile - racconta Baire - basta farsi un giro nel territorio per vedere quante perdite ci sono, in via Lombardia, nonostante le nostre ripetute segnalazioni, l’acqua sgorga indisturbata da luglio. Quando finalmente si interviene, dopo i lavori le strade appaiano dissestate e spesso al limite della praticabilità. Il contratto stipulato tra il Comune e Abbanoa alla fine del 2022 definisce con chiarezza quali siano gli obblighi de gestore unico di acque e fognature: le riparazioni sono a suo carico, così come il ripristino dello stato dei luoghi».

Decoro e sicurezza

Baire spiega come, oltre a una questione di decoro, il problema sia anche di sicurezza: «Gli interventi dovrebbero avvenire dopo al massimo 48 ore dalla segnalazione, perdite continue e strade dissestate offrono un pessimo biglietto da visita di Capoterra, ma quello che ci preoccupa è anche la sicurezza dei cittadini. Chiediamo ad Abbanoa un cambio di rotta e che, oltre alle manutenzioni tempestive sulle reti idriche e fognarie, cominci a garantire una corretta sistemazione delle strade».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, il consigliere Silvano Corda attacca Abbanoa ma non risparmia critiche anche all’amministrazione del sindaco Beniamino Garau: «Il servizio offerto dal gestore unico lascia parecchio a desiderare, per riparare una perdita, come nel caso di via Lombardia e di via Milano, si rischia di attendere le calende greche, a mio avviso ad avere decretato questa situazione è stato il passaggio di consegne troppo repentino. Il sindaco ha grandi responsabilità, avrebbe dovuto pretendere un ufficio tecnico e di relazioni con il pubblico qua a Capoterra».

Abbanoa

Da Abbanoa ammettono le difficoltà: «Purtroppo la situazione delle reti idriche e fognarie lasciata dal Comune è particolarmente critica a causa di anni di mancati investimenti. In questo anno di gestione abbiamo dovuto far fronte a numerosi investimenti: verificheremo la situazione dei ripristini e solleciteremo l’impresa delle manutenzione per intervenire dove necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA