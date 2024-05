Strade fantasma, sindaci infuriati 

Un’altra goccia per fare traboccare il vaso già pieno di frustrazione e di annunci rimasti lettera morta. Il nuovo pasticcio del cantiere di Monte Pino (rinvio senza termini certi del ripristino della Tempio Olbia) colpisce soprattutto l’Alta Gallura, sempre più isolata. La situazione della viabilità, dicono i sindaci, è disastrosa e sta condizionando negativamente lo sviluppo dei territori.

Il presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Gian Mario Mamia, è anche il sindaco di Badesi e parte dalla esperienza del suo paese: «Parto dalla condizione della strade, non c’è da fare altro. Se da Badesi dobbiamo spostarci a Olbia, ed è lo stesso tragitto che fanno i turisti per raggiungerci, ci vogliono almeno un’ora e venti minuti, da 11 anni l’Alta Gallura attende il ripristino della Sp 38 che, a quanto pare, slitta ancora. Ma non basta. Abbiamo la Provinciale 90, la Santa Teresa-Castelsardo, che è in condizioni pessime e abbandonata. Va peggio per la Sp 74, che interessa i centri di Badesi, Viddalba, Trinità e Aggius. Un disastro, anche in termini di sicurezza. Ci sono dei tornanti su crepacci profondi senza guard rail. Mancano segnaletica, manutenzione del manto stradale e dispositivi di protezione. Io mi rivolgo alla nuova giunta regionale, alla quale scriverò: si può crescere senza strade decenti?».

Anche il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, è molto duro: «Il problema è il mancato ripristino del tratto di Monte Pino insieme ad altre questioni. Ad esempio, eravamo stati convocati per l’avvio dei lavori della circonvallazione Tempio-Calangianus, opera già finanziata, e poi questo progetto è sparito. Io dico che è il momento di aprire una grande vertenza territoriale con la Regione, non possiamo più tollerare questa situazione di immobilismo».

