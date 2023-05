Strade, ecco quali saranno asfaltate 

Parte la corsa per affidare l’appalto della manutenzione di strade, piazze e marciapiedi della città. Un accordo-quadro triennale da 5 milioni per garantire interventi di riqualificazione - ordinari e straordinari - sino al 2025. La manifestazione di interesse è stata pubblicate pochi giorni fa dal Comune, con scadenza al 15 maggio per le società interessate a presentare la propria candidatura. In vista c’è il terzo lotto dei nuovi asfalti, con l’elenco delle strade già deciso dall’assessorato ai Lavori pubblici insieme al sindaco e al resto della Giunta comunale.

Nove sono nel centro abitato: via Eligio Porcu (nel tratto da via Umberto I a via Merello), via Perra (dalla zona Santa Lucia a piazza IV Novembre), via Foscolo, via Eleonora d’Arborea (da via Botticelli sino a via Dante), via Bonaria, via Trento, via Mameli, via Pola, e via Mori dove è previsto anche il ripristino della cunetta centrale. Un piano di manutenzioni che si allarga anche nel litorale: lavori programmati nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus (i due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e il lato via Marco Polo), la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini.

