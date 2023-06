Strade e verde pubblico, tre progetti al via entro l’anno 

Saranno avviati entro l’anno i tre progetti di rigenerazione urbana per il quali il Comune di Dolianova ha ottenuto mezzo milione di euro dalla Regione. Il programma “Dolia green way” è rivolto alla cura del verde pubblico e alla riqualificazione di alcune strade urbane. La fetta più grossa (300mila euro) sarà destinata alla manutenzione dei sette parchi del paese e alla sistemazione delle aree cedute al Comune nella lottizzazione della Cooperativa Cento.

L’obiettivo è rendere più fruibili gli spazi frequentati dai bambini e ragazzi del paese nei quali è possibile praticare attività sportive e ricreative all’aria aperta. Tutte le aree verdi saranno dotate di un sistema di illuminazione e messe in sicurezza con nuove recinzioni. Prevista anche la sostituzione dei giochi per i bambini ormai usurati (altalene, giostre e scivoli).

In questi giorni, il Comune ha rimodulato l’incarico di progettazione, affidato all’architetto Andrea Lo Maggio, che si occuperà anche della direzione dei lavori.

Duecentomila euro serviranno invece per la riqualificazione di corso Repubblica, via Dante e via Foscolo: alle tre strade è destinato un ulteriore finanziamento di 100mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi. In programma la realizzazione di scivoli per il passaggio di biciclette, passeggini e carrozzine per disabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA