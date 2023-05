Strade e Turas, aprono i cantieri 

Da una parte finalmente il Comune mette mano alla scalinata di accesso alla spiaggia di Turas, a pezzi dal 2017. Dall’altra l’intervento per la messa in sicurezza di un tratto della litoranea Bosa-Alghero che si sa già essere insufficiente. Qualcosa si muove sul fronte “cantieri” nella cittadina e in generale nella Planargia, tra ritardi e risorse insufficienti.

Strade Provinciali

L'intervento della Alghero-Bosa è compreso in un programma di finanziamenti per un importo di circa seicentomila euro e che riguarda una serie di strade Provinciali: la 11 (Narbolia-Seneghe-Paulilatino), la 15 (Oristano-Santulussurgiu), la 30 (Ardauli) ed infine la 19 da Bosa e Montresta e la 49 da Bosa ad Alghero. Risorse limitate che sulla litoranea consentiranno lavori per scongiurare il rischio di frane. Poca cosa rispetto alle opere necessarie di ammodernamento del percorso, importantissimo per i collegamenti con l'aeroporto di Alghero.

Sulla litoranea è stata finora la Provincia di Sassari ad investire le risorse più importanti ed attualmente ha in corso lavori per risolvere il problema del cedimento di un tratto di carreggiata che costringe ad affrontare una strettoia con senso alternato di marcia. Ora la Provincia oristanese ha bandito l'appalto ed in ogni caso si spera che i lavori di messa in sicurezza possano avere inizio nel più breve tempo possibile.

Altro interventi previsto per la Planargia è quello per la strada da Bosa a Montresta, che presenta buche e cedimenti. L'auspicio degli amministratori bosani però è che la Regione possa finanziare interventi più consistenti per che risolvano i problemi di una rete viaria inadeguata.