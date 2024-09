«Strade e soldi: ecco le priorità» 

La missione non è semplice: lasciarsi alle spalle dieci anni di “smantellamento” e ricostruire, mattone dopo mattone, un Ente con tante competenze e pochissime risorse. L’entusiasmo, però, non manca a Battista Ghisu, neo amministratore straordinario della Provincia che ieri si è insediato negli uffici di via Carboni. Sessant’anni, dipendente del Corpo forestale, già consigliere del Partito democratico durante la consiliatura De Seneen, subentra a Massimo Torrente, in carica dal 2015.

Casse vuote

«Bisogna cambiare la percezione dei cittadini sul ruolo delle Province - ha esordito Ghisu - Esistono, non sono inutili». Il quadro, certo, non è roseo se si considera che «dal 2015 al 2023, il governo nazionale ha sottratto alla Provincia oltre 70 milioni di trasferimenti correnti delle imposte, che arriveranno a 80 milioni nell’anno in corso - ha sottolineato Ghisu - Altri 72 milioni di euro sono venuti meno dalle entrate tributarie».

La prorità

Un salasso che si è abbattuto rovinosamente sui servizi essenziali, viabilità in testa. «La priorità è restituire sicurezza ai nostri mille chilometri di strade - ha aggiunto Ghisu - la Giunta regionale ha recentemente stanziato 5 milioni di euro, è una prima risposta ma non basta».

È fondamentale intercettare nuove risorse, partecipare ai bandi, e per questo tra gli obiettivi c’è anche una rimodulazione della struttura organizzativa, per dare supporto ai dirigenti dei vari settori.

«In ambito di edilizia scolastica - ha fatto sapere il neo amministratore - sono stati presentati 18 progetti, tutti finanziati con il Pnrr». Ghisu assicura massimo dialogo con i sindaci: «Non sono un tecnico, sono un politico e mi batterò con gli altri colleghi delle Province per ottenere dallo Stato la restituzione di quanto ci è stato sottratto».

Poi un passaggio sul Piano di sviluppo regionale. «Quello 2014-2020 - ha detto - è stato redatto dalle Unioni dei Comuni. Il prossimo deve vederci coinvolti». Infine il ringraziamento al suo predecessore per aver lasciato l’Ente con il bilancio in equilibrio. Un passaggio di consegne non indolore.

Il saluto

«Ho il rammarico di non essere riuscito a portare a termine l’incarico che mi era stato affidato - ha affermato Massimo Torrente - dal momento che la tornata elettorale dovrebbe essere in programma tra sei mesi». Non nasconde il disappunto, alla luce delle difficoltà vissute nei 9 anni alla guida della Provincia.

«Ho vissuto il periodo più difficile. Per quanto la situazione finanziaria oggi sia leggermente migliorata - ha spiegato - la sua struttura non è adeguata: quando sono arrivato c’erano 250 dipendenti, ora ne abbiamo solo 110. Le direttive del Governo erano solo di smantellare e fino al 2019 il blocco assunzioni ha pesato sulla possibilità di turnover. Abbiamo provveduto a qualche assunzione, ma se prima avevamo 150 operai cantonieri, ora sono solo 7 o 8: ci dobbiamo rivolgere all’esterno, investendo ulteriori risorse».

