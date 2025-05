Strade e sicurezza, Ghisu: via ai lavori per oltre 2,3 milioni 

Nella sede di via Carboni così come in tantissimi altri uffici provinciali italiani gli amministratori sono in attesa di risposte del Governo in merito al taglio dei finanziamenti destinati alla viabilità provinciale. A denunciare questo “taglio” nei giorni scorsi l’amministratore straordinario, Battista Ghisu: «Attendo che si faccia chiarezza nel merito della questione e per dare una corretta informazione alla comunità». Il presidente dell’Unione province d’Italia, Pasquale Gandolfi, ha denunciato il taglio di 1,7 miliardi, circa il 70% dei fondi per le strade provinciali destinati agli investimenti per la messa in sicurezza. «Il mio impegno nel ruolo di amministratore – continua Ghisu - è dedicato principalmente alla risoluzione di annosi problemi che affliggono la viabilità: mi sono attivato per reperire nuove risorse ministeriali, gli uffici hanno appaltato e sono in corso lavori di manutenzione straordinaria in diverse strade provinciali».

L’Amministratore straordinario fa riferimento agli interventi con procedura di gara in corso, per oltre 2,3 milioni di euro, che interessano la Provinciale 33 (da Samugheo al limite della provincia di Nuoro), la messa in sicurezza della 33 da Fordongianus sino al bivio della 39 e da Allai a Samugheo, l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria della 36 dal bivio di Mogorella a Ruinas, della 38 da Samugheo ad Asuni, della 48 dal bivio di Usellus sulla 15 sino a Villaverde, Pau e Statale 442 Ales. ( m. g. )

