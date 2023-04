Strade e sicurezza: cantieri aperti sulla Provinciale 15 

Al via anche a Sinnai i lavori sulla Provinciale 15 programmati dalla Città metropolitana. Con una spesa di 214mila euro si sta intervenendo nel tratto della strada che dalla ex Comunità montana porta sino alla rotonda della zona industriale: Nel primo tratto saranno realizzati anche i marciapiedi. Poi si continuerà con le banchine laterali percorribili a piedi. Saranno rifatti l’asfalto e la segnaletica.

«Si tratta - dice l’ingegner Paolo Mereu, funzionario per la viabilità della Città metropolitana - di un progetto all’interno di un vasto piano di intervento che interessa il territorio sino al Maracalagonis e Gannì. Appaltati e di prossimo inizio anche i lavori per la costruzione di due rotatorie sulla circonvallazione Sinnai-Settimo. Un intervento complessivo di circa un milione e 100mila euro per mettere in sicurezza strade trafficate: interessati i Comuni di Sinnai, Settimo e Maracalagonis».

Ora sono in corso i lavori sulla provinciale 15. «Lavori – assicura l’ingegner Paolo Mereu - che saranno completati nell’immediato futuro anche con la sistemazione della provinciale nel tratto tra la rotonda della zona industriale di Sinnai e il successivo innesto alla circonvallazione per Settimo. E poi nell’ultimo tratto verso Gannì. Ci sono già in progetti in studio, attendiamo i nuovi bandi: in questo modo avremo la provinciale rifatta a nuovo da Sinnai a Gannì». I lavori in territorio di Maracalagnois sono in corso da diverse settimane. (r. s.)

