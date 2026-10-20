«Strade e scuole per il territorio» 

«Emozione e grande responsabilità. Ora al lavoro, si parte dalle persone». Francesco Sanna, sindaco di Collinas, neopresidente della Provincia del Medio Campidano che resta al centrosinistra. Ieri, di buon mattino è arrivato a Sanluri, nel palazzo di via Ungaretti per visitare gli uffici. Il saluto della vicepresidente, facenti funzioni da giugno, Maura Boi, e la consegna della fascia blu: «Le mie più sentite congratulazioni e il mio più genuino e caloroso augurio di buon lavoro al presidente per questa importante e stimolante sfida».

L’analisi del voto

Sanna l’ha spuntata sul sindaco di Barumi, Emanuele Lilliu. Alla politica locale e ai cittadini non è sfuggito un dato: nella fascia demografica della Marmilla, nonostante i due candidati fossero della zona, si è registrato il maggior numero di assenteisti, per l’esattezza il 77,23%. Il 100% invece nella fascia Villacidro-Guspini. Sanna sa bene che la campagna elettorale non è stata facile, sulla lettura del voto è abbastanza esplicito: «Innegabile che i numeri evidenziano 44 elettori in meno in tutta la Provincia. La Marmilla? Sicuramente merita una riflessione. Potrebbe anche dipendere dal fatto che siamo sempre lasciati in disparte, contano di più i grossi centri. Lavoreremo per dare riposte al territorio, dal Comune più piccolo a quello più grande. Un Piano di equilibrio che includa ogni angolo».

Incontri in agenda

Sul punto di partenza ha le idee chiare, anche perché conosce le ultime vicende che hanno creato una frattura tra i consiglieri provinciali e la vicepresidente. E Sanna, al primo posto dell’agenda ha messo il rapporto con le persone. «Sono al servizio del territorio, ma non da solo, il lavoro di squadra è importante per l’obiettivo. Presto incontrerò i consiglieri e poi i sindaci; il dialogo costante, la collaborazione, l’ascolto, la condivisione devono essere l’asse portante per valorizzare le nostre risorse».

Le priorità

Viabilità, scuola e ambiente. «Su questi settori ci tengo ad essere concreto. Parliamo di strade. Seguirò il progetto ereditato dal commissario, Roberto Cadeddu, condiviso da tutti gli amministratori, portato avanti dal primo presidente Giuseppe De Fanti, e dalla sua vice Maura Boi. La scuola. Non basta l’edilizia, mi piacerebbe avere caseggiati scolastici accoglienti, già dall’ingresso, aiuole curate, fiorite, facciate senza segni di degrado. Le aule moderne, via vecchi arredi. Un confronto con i ragazzi e i docenti è indispensabile». Un cenno ai trasporti: «La spina dolente del territorio, scuole lontane da raggiungere. Il servizio va potenziato». Infine l’ambiente: «La fauna selvatica, troppi cervi, troppi cinghiali. So che c’è in corso un censimento. Acceleriamo sui progetti».

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