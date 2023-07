Strade e sanità, il Mandrolisai scende in piazza 

Il gruppo “Allerta in Barbagia” organizza domenica alle 18 una catena umana per manifestare a difesa della sanità pubblica, contro la mancanza di strade e i tagli alle scuole e ai servizi nella Barbagia Mandrolisai, nella Barbagia di Seulo, nella provincia di Nuoro e in tutta la Sardegna. Il corteo parte dal ponte di Gadoni-Seulo con varie soste: incrocio Cossatzu-Tascusì, Montecorte, Sa Codina, incrocio Austis-Sorgono, incrocio Atzara-Meana-Belvì e San Mauro fino ad arrivare all’ospedale di Sorgono dove seguirà un dibattito. «Le strade sono il primo motivo dei nostri disagi, per arrivare ai grossi centri dobbiamo viaggiare ore ed ore su arterie dissestate - dice Pina Cui, referente del gruppo - gli ospedali e i distretti devono essere funzionanti: un minuto può salvare una vita e non possiamo permetterci di aspettare ore che un paziente venga preso in carico in chissà quale ospedale della Sardegna».

