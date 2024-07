Strade e sanità, gli sos della Gallura 

Un dialogo costante tra politica e territorio che agevoli lo sviluppo economico e sociale della Gallura. È l'esito dell'incontro che si è tenuto a Olbia, tra il Tavolo Associazioni Gallura e il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni. Al centro, i temi caldi per il territorio: dal turismo sostenibile alle infrastrutture, dalla sanità alla sicurezza sul lavoro, dalla crisi idrica all'occupazione. Per il Tag, coordinato da Marina Manconi, urge affrontare le criticità legate ai collegamenti anche interni, potenziando le infrastrutture locali, valorizzare le risorse naturali e culturali della Gallura, garantire la presenza di presidi sanitari essenziali per assicurare i livelli minimi di servizio e pensare a un intervento immediato che allevi le criticità legate alla gestione delle risorse idriche. Quanto al tema del lavoro, migliorare l'incontro tra domanda e offerta con un'attenzione particolare alla formazione professionale nei settori artigianale e turistico, favorire la crescita delle competenze per risolvere la questione della carenza di personale qualificato e potenziare il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal). Meloni ha assicurato l'impegno di portare le istanze all’attenzione della Giunta regionale.

