Strade e recupero di edifici, piano triennale da 21 milioni 

Sale da 15,5 a 21 milioni la previsione di spesa del piano triennale delle opere pubbliche di Dolianova. La modifica al programma tiene conto di alcuni nuovi finanziamenti regionali ottenuti dal Comune, tra i quali figurano 1,5 milioni di euro per la sistemazione del ponte di Bardella e un milione per la viabilità interna della zona industriale. Tra le nuove spese programmate anche 314mila euro per la realizzazione di un raccordo stradale tra via dei Pisani e la lottizzazione di Is Campus, 690mila per la valorizzazione del Nuraghe Santu ‘Anni, 500mila per la sistemazione della strada comunale S’Ortu ‘e s’Ollu. Gran parte degli investimenti (quasi 15 milioni di euro) è riferita al 2027: strade rurali, opere di rigenerazione urbana e recupero di stabili pubblici (ex caserma carabinieri, ex Pretura, ex sede dei Vigili di via Mazzini). Per l’anno in corso la cifra complessiva è invece di 5,5 milioni: con la conferma della voce più importante da 2,9 milioni di euro per il recupero dell’ex palazzo vescovile e dell’area circostante la Cattedrale di San Pantaleo. Già assegnato l’incarico per la progettazione del primo stralcio da 1,4 milioni che riguarderà il recupero dell’ex giardino. Partiti invece in questi giorni i lavori per il rifacimento dell’asfalto in 27 strade cittadine con un impegno complessivo di 1,5 milioni di euro. Nella programmazione del 2026 anche la pista ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato e il parco fluviale di Bardella (un milione di euro).

