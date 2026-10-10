Strade e pulizia dei canali, finanziamento da 350mila euro 

Quasi 350mila euro di finanziamenti regionali sono arrivati al Comune di San Gavino Monreale per il completamento di importanti opere. Un contributo di 86mila e 402 euro serviranno per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua mentre 110mila permetteranno il completamento del nuovo ecocentro come spiega il sindaco Stefano Altea: «Ora sarà più funzionale e adatto per le dimensioni e per l’importanza del nostro Comune e potranno essere conferite tutte le tipologie di rifiuti senza doversi recare nei paesi del territorio. Questo e altri finanziamenti, ottenuti dall’amministrazione comunale, dimostrano quanto sia essenziale programmare e progettare per trasformare in meglio il nostro paese. Mai come in questi 2 anni di mandato il nostro Comune ha partecipato a tanti bandi e ottenuto tanti finanziamenti e contributi nella sua storia recente».

Infine un altro finanziamento regionale di 150mila euro permetterà di mettere in atto interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche: «Ci saranno – aggiunge il primo cittadino – nuovi scivoli, attraversamenti, tratti di marciapiede, segnaletica orizzontale e verticale per un paese più sicuro e inclusivo». Così nell’incrocio di via Porrino sarà realizzato uno scivolo in calcestruzzo e sarà creata la segnaletica orizzontale mentre nell’incrocio di via Vivaldi sarà realizzato un tappeto per l’usura dell’asfalto. In via Roma all’incrocio con via Monreale e nel tratto adiacente piazza Risorgimento sarà creato uno scivolo di raccordo nel marciapiede. Altri interventi interesseranno altre vie del centro urbano.

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