Strade e ponti, sguardo al futuro 

Prevenire per non piangere la perdita di vite umane sulle strade della Gallura e del sassarese. È la missione del progetto illustrato ieri in Sala Angioy, nel Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, che vuole mappare le infrastrutture di circa 2300 km delle due province e compiere una manutenzione predittiva evitando così quella emergenziale.

A riconoscere l’importanza dell’operazione è la presidente della Regione, Alessandra Todde che ha aperto i lavori del convegno sul tema, organizzato insieme ai due enti dal gruppo Altea Federation, ricordando anche le sue competenze di ingegnere informatico e appassionata di tecnologia. «Oggi è necessario - dice accanto all’amministratore straordinario della Città Metropolitana di Sassari, Gavino Arru, e al suo omologo per il Nord-Est della Gallura, Gaspare Piccinnu - raccogliere dati e informazioni e non solo progettare; le infrastrutture devono essere sempre più sicure e resilienti e gli investimenti devono essere misurabili e replicabili». Il progetto, finanziato attraverso le risorse regionali, si articola in quattro passaggi, di cui due già finiti e dovrebbe concludersi nel 2027. «La criticità principale - riferisce Domenico Andreis, amministratore delegato di I-Am, la società che assiste le due province - è la complessità del patrimonio viario. Ma con gli strumenti a disposizione, che mischiano ingegneria e digitale, riusciremo a gestire questa difficoltà». Basti pensare che solo per il Sassarese i ponti sono 1300 e non pochi risentono dell’usura del tempo. «Per questo - aggiunge Pasquale Russo, dirigente dei Servizi tecnici della Gallura nord-Est - serve una gestione predittiva. Con la mappatura dei difetti riscontrati, franosi, idraulici e altri, nelle infrastrutture si creeranno delle classi omogenee di rischio e, in questo modo, con l’intelligenza artificiale, si andranno a simulare quelli che saranno i comportamenti delle strutture negli anni». Le conseguenze saranno una programmazione efficiente, un ordine di priorità e una gestione oculata delle finanze sapendo già dove intervenire. «Ragionare in questi termini - dice Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori pubblici - è esattamente quanto il mio assessorato sta facendo sulla rete viaria regionale. Abbiamo pianificato 60 milioni di euro di interventi, per il 2024, per la messa in sicurezza delle strade provinciali». (e. f.)

