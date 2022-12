Strade e piazze: Pirri chiede aiuto 

Oltre al rischio idrogeologico, in diverse zone di Pirri si nota un'evidente usura dell'asfalto, a partire dalla centralissima piazza Italia. A Is Bingias, per esempio, riscontrato un cattivo stato dei marciapiedi nelle vicinanze del mercato a causa delle radici degli alberi, che creano rischio di caduta per i pedoni. La Municipalità di recente è stata impegnata con la previsionale di spesa, con tutte le commissioni di lavoro da svolgere nel 2023: sarà votata il 15 dicembre, per la viabilità sono presenti le richieste di intervento sulle strade. Sono poi gli stessi cittadini a ravvisare dei problemi: «Abbiamo spesso protestato per le condizioni della strada», avvisa Ilario Piras, titolare di una macelleria in via Argiolas. «In quarant'anni non abbiamo mai visto nessuno a controllare e riparare le buche che ci sono, senza contare quello che succede ogni volta che piove. È un rione abbandonato da tutti». La Municipalità, per non intasare le strade principali come via Italia, via Riva Villasanta e via Santa Maria Chiara, ha prodotto un documento che indica una viabilità alternativa.

Le tempistiche per la manutenzione non sono ancora chiare: «Ci sono strade, come via Balilla, via Su Planu, piazza Italia e via Santa Maria Goretti che hanno bisogno di lavori urgenti legati al rischio idrogeologico, perché in pendenza e portano l'acqua verso la zona dell'ex Auchan», segnala Maria Laura Manca, presidente del Consiglio della Municipalità. «Non possiamo più attendere, serve che siano fra le priorità del Comune. È necessario intervenire, tuttavia per un ritardo legato alla pubblicazione del bando i lavori non saranno aggiudicati prima del 2023».

Strade, marciapiedi, piazze, illuminazione. A Pirri le criticità da risolvere sono tante e Municipalità e cittadini attendono un intervento da parte del Comune. La settimana scorsa era in programma un'audizione in Consiglio dell'assessore comunale alla Viabilità Alessio Mereu, che è stata rinviata e si terrà giovedì prossimo, con oggetto della discussione i numerosi problemi ravvisati soprattutto a Is Bingias e San Giuseppe, ma anche nelle vie principali.

Strade dissestate

Difficoltà su più punti

Non solo asfalto e marciapiedi: a Pirri si richiede inoltre manutenzione per altre criticità, da alcune piazze che necessitano di essere risistemate (anche per risolvere situazioni specifiche di degrado, come in piazza delle Aquile di recente ripulita dopo l'abbandono di siringhe davanti alla scuola adiacente) all'area del cimitero sino a zone che rimangono al buio perché non funzionano i lampioni. Fra le segnalazioni via Sanna e via degli Stendardi, strada quest'ultima dove è nota la vicenda della palestra oggetto di frequenti incendi e atti vandalici. «Anche il rione di Santa Teresa è stato abbandonato: da quando è stato chiuso il mercato ci hanno lasciati soli», fa notare Romeo Ferru, che lavora in via Toti.

