«Strade e pericoli, servono interventi» 

Distanziamento degli stalli dagli attraversamenti pedonali e dagli incroci, l’eliminazione degli attraversamenti pedonali presso incroci a bassa visibilità e il posizionamento di dissuasori di parcheggio nei pressi degli attraversamenti pedonali e degli incroci. Sono soltanto alcune delle richieste fatte pervenire al sindaco Mauro Usai dalla sezione Partito comunista italiano di Iglesias con un comunicato congiunto al Comitato cittadino per la viabilità sicura.

L’istanza

Il referente del partito Stefano Fonnesu ha annunciato di aver chiesto al sindaco Mauro Usai, attraverso un’istanza protocollata, una serie di proposte da portare in discussione al prossimo Consiglio comunale per migliorare la viabilità della città, giudicata troppo caotica dal gruppo di cittadini e dagli esponenti del partito comunista locale.«Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un costante aumento del numero di autoveicoli in circolazione – si legge - riteniamo indispensabile proporre un nuovo approccio alla viabilità pedonale e automobilistica, basato su alcuni principi guida che pongono la sicurezza al primo posto».Tra le proposte figurano anche la richiesta di una maggiore presenza dei vigili urbani, l’eliminazione di alcuni stalli prossimi alle fermate Arst, la riqualificazione del cavalcavia di Serra Perdosa e un intervento di posa di sistemi di illuminazione e di dissuasione di velocità luminosi in tutti gli accessi alla città, in particolare nella parte finale della 130.

Il Comune

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Usai: «Ringrazio il Pci che, in questi anni, pur non essendo una forza della nostra coalizione, si è dimostrato un interlocutore costruttivo e attento ai problemi. È sempre apprezzabile, sia nel merito che nel metodo, ciò che propongono e anche per quanto riguarda le proposte presentate oggi, sono ben lieto di accoglierle e di discuterle con loro». Usai aggiunge inoltre che alcune di queste proposte possono già essere prese in considerazione, compatibilmente con la regolarità tecnica che dovrà essere verificata dagli uffici competenti.C’è anche da ricordare – conclude – che gli interventi sulla sicurezza stradale e sulla viabilità di questi anni sono stati numerosi, grazie a stanziamenti di risorse di bilancio molto significative».

RIPRODUZIONE RISERVATA