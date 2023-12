Strade e marciapiedi vietati ai disabili 

Spazi pubblici non accessibili per tutti. Assemini non è una città per disabili o per chi ha difficoltà motorie. Ci si sposta tra un ginepraio di barriere architettoniche che rendono problematica e disagevole la mobilità pedonale, non solo a chi è disabile: dagli anziani alle famiglie con bimbi, a chi esce per fare compere, ai giovani, tutte e tutti devono fare i conti con gradini, marciapiedi alti o in pendenza (se presenti), passerelle e scivoli o inesistenti o sconnessi, buche, e la lista potrebbe allungarsi ancora.

La denuncia

Lo segnala da molti anni ormai Vittoria Scalas, che vive nel quartiere di Montelepre: «Sono cambiate le amministrazioni ma non la situazione. Tutti qui hanno il problema dell’inaccessibilità delle aree pubbliche, io l’ho provato sulla mia pelle: da figlia, quando uscivo con mia madre che stava su una sedia a rotelle; da donna, quando devo fare la spesa o una raccomandata; da nonna, quando mi occupo di mio nipotino; e da cittadina quando mi fermo ad aiutare chi non riesce a portarsi sulle scale il carrello o a superare un gradino. Uscendo da casa mia – prosegue la donna – non ci sono marciapiedi sicuri dove camminare per recarsi ovunque: se devo andare in via Cagliari, sono costretta o a fare le scale la cui condizione è pessima, e la cui fine dà direttamente sulla carreggiata; oppure devo passare proprio sulla strada che dall’ex Eurogarden porta al campo sportivo di Santa Lucia: senza marciapiedi, senza nulla. Immaginate ora di muovervi con un deambulatore o una carrozzina con un bimbo: tutto diventa più complicato e crea disagi. Molti anziani non escono più o escono molto poco, e le famiglie sono costrette a prendere sempre l’auto».

Il dibattito

Condivide queste considerazioni anche la consigliera di minoranza Niside Muscas: «La nostra cittadina è purtroppo strapiena di barriere architettoniche. Lo sono i sottopassaggi, le scale che collegano via Cagliari a via Trieste, i marciapiedi disastrati o inesistenti. I nostri cittadini hanno tutti lo stesso diritto di muoversi, e di farlo in sicurezza, a prescindere da dove abitano, che età hanno o che cosa devono fare. Occorre programmare una Assemini percorribile per tutti».

A ben guardare, effettivamente, basta inoltrarsi per la città e la situazione pare molto problematica: come dare torto a Vittoria Scalas quando denuncia l’inaccessibilità di Assemini? Anche per il consigliere pentastellato Diego Corrias «abbattere le barriere architettoniche è una priorità, partendo dai marciapiedi e dall’eliminazione di ogni ostacolo nei percorsi che portano a uffici pubblici, chiese, cimitero. Questo si può e si deve fare subito. Per rendere la città davvero fruibile non basta però abbattere gradini. Bisogna pensare anche a più panchine per gli anziani e a bagni pubblici nelle principali piazze. Queste sono assolute priorità per Assemini. E ci vedranno favorevoli e collaborativi ad ogni azione che vada in questo senso».

La maggioranza

Ne è consapevole l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «La situazione attuale non è dignitosa, troppe le barriere architettoniche. Ci sono parecchie situazioni che testimoniano progettazioni ed esecuzioni poco attente alla percorribilità. Il pubblico e il privato devono sempre proporre soluzioni che non ledano il diritto di accessibilità e fruibilità dei luoghi: ognuno deve potersi muovere in autonomia. La nostra attenzione sarà massima. Il programma triennale prevede infatti diversi interventi. È nostra intenzione poi adottare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e intervenire in modo organico in tutto l’abitato».

RIPRODUZIONE RISERVATA