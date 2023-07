Strade e marciapiedi: «Vent’anni in attesa» 

Strada dissestata, fra buche e strisce pedonali ormai sbiadite, e parcheggi sempre occupati. Sono alcune delle lamentele ripetute dai residenti di via don Bosco - nella borgata Santa Lucia - insieme al problema che da tempo si presenta la notte nella vicina piazza Giovanni XXIII, dove un gruppo di ragazzini - fra urla e schiamazzi sino all’alba - impedisce a chi abita nella zona di dormire in tranquillità.

Vent’anni di attesa

Un tempo i parcheggi lungo la strada bastavano per tutti, poi fra centro sportivo e altre attività della zona è diventato quasi impossibile trovare uno spazio dove poter lasciare la propria auto in sosta, in via don Bosco così come nelle vie limitrofe. «Alcuni stalli devono essere riservati ai residenti, come succede a Cagliari», propone Sandro Spinetti che parla anche delle «condizioni disastrose della via: il manto stradale e i marciapiedi sono impraticabili», dice indicando le buche vicino a casa sua. «Qui mia moglie è caduta, aspettiamo da oltre vent’anni una manutenzione più volte promessa ma mai concretizzata».

Problemi - concentrati fra via Cambosu e via Vienna - e ribaditi da Alessandro Pigliacampo, residente anche lui nella zona: «E i vigili urbani qui passano raramente, questa parte della città è di fatto dimenticata dalle istituzioni. Oltretutto le auto corrono, serve almeno un altro dissuasore per frenare le alte velocità, e serve una maggiore attenzione per quanto riguarda la pulizia di strade e marciapiedi».

Chiasso notturno

Dai banchi della minoranza il consigliere comunale Riccardo Cioni, del gruppo Sardistas, annuncia un’interrogazione alla prossima riunione del Consiglio comunale per chiedere soluzioni ai disagi lamentati dai residenti della borgata: «Compreso il disturbo della quiete notturna per chi abita nelle case che si affacciano su piazza Giovanni XXIII», sottolinea Cioni. «Mi raccontano di un gruppo di ragazzi che la notte urlano, cantano, giocano a pallone sino alle 4 del mattino», dice. «E bevono visto che la mattina spesso ci sono cumuli di bottiglie di birra fra le panchine, oltre ad altri rifiuti. Ho avuto rassicurazioni da parte della stazione locale dei carabinieri sul fatto che sarebbero stati potenziati i controlli, nel limite ovviamente delle altre attività e urgenze, però confido in un interessamento anche da parte del Comune perché davanti a problemi di ordine pubblico non può voltare la faccia dall’altra parte».

Tutti problemi segnalati al Comune. «Sono assolutamente disponibile a incontrare i residenti per confrontarci sulle criticità segnalate», l’impegno dell’assessore alla Viabilità e al Verde Gigi Gessa, «e a trovare insieme soluzioni laddove necessario».

