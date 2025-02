Strade e marciapiedi, trappole per i pedoni 

Ginocchia sbucciate, protesi saltate e fratture. Sono le conseguenze che hanno riportato alcuni cittadini di Assemini inciampati, non per sbadataggine, ma perché i marciapiedi del centro abitato sono in pessime condizioni. La sistemazione di strade e marciapiedi è il classico cavallo di battaglia con cui vengono portate avanti le campagne elettorali. E nel 2023 neppure l’attuale sindaco Mario Puddu aveva potuto esimersi dalla fatidica promessa: «Partiamo subito dalle basi con un piano di risistemazione di strade, marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche».

La battaglia

L’impegno è stato confermato da Puddu meno di un mese fa, quando a farne le spese sono state Rosa Pastorelli, 71 anni, e Paola Frongia, 67 anni, entrambe residenti in via Fratelli Bandiera. Le donne non hanno presentato denuncia per i danni subiti a seguito della caduta causata dal marciapiede dissestato, ma comunque hanno voluto segnalare l’accaduto: «Sono inciampata fuori casa - ha dichiarato Pastorelli - ho battuto violentemente ginocchia e spalla. Noi residenti conviviamo con il dissesto al quale si aggiunge la crescita incontrollata di erbacce che riducono ulteriormente lo spazio per il passaggio pedonale». E aggiunge: «La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, una battaglia che porto avanti da anni».

Il racconto

Lo stesso è capitato a Frongia: «Ho sbattuto il braccio e convivo ancora con il dolore». Anche nelle parallele via Coghe e via Asproni, particolarmente trafficate per la presenza di una scuola, la situazione è penosa: «Persone disabili, in carrozzina, anziani e mamme con passeggini - conclude Frongia - sono impossibilitate a transitare nei marciapiedi e costrette a passare in mezzo alla carreggiata».

Le due donne non hanno chiesto i danni al Comune: «Non ci interessa il risarcimento, ma ci preme segnalare e risolvere». Alle loro si aggiungono frequenti segnalazioni per le vie Kolbe, Loru, Marmilla e Sassari. Tra queste anche quella di un uomo che è caduto, ha sbattuto la testa e ha perso la protesi dentaria: presenterà denuncia.

In Consiglio

A farsi spesso portavoce del disagio dei cittadini in Municipio è il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu: «Questi incidenti sono un costo per l’amministrazione che deve risarcire i malcapitati. Non sarebbe meglio investire i soldi nelle manutenzioni?».

«Per troppi anni la manutenzione dei marciapiedi ha latitato - ha dichiarato l’assessore ai Manutentivi Matteo Venturelli - ed è naturale e logico che ora tutti si aspettino una risoluzione del problema istantanea. Non siamo rimasti fermi. Stiamo ultimando la progettazione per rifare i marciapiedi nelle vie vie Carmine, Risorgimento e Della Libertà. Stiamo avviando piccole manutenzioni nelle vie Cagliari, Temo, Carmine, Rio Sa Murta, Piave, corso America: queste sono solo alcune delle strade dove siamo già intervenuti. E in questi giorni è partito il terzo cantiere Lavoras che tra i diversi obiettivi ha anche la sistemazione delle griglie delle alberature. Questo permetterà anche la sistemazione dei marciapiedi sollevati dalle radici».

