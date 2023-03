Strade e marciapiedi senza più barriere, appaltati gli interventi 

Addio alle barriere architettoniche nelle principali strade di Qaurtucciu. Sono stati affidati infatti i lavori di messa in sicurezza della viabilità.

Il progetto da 600mila euro – 500mila finanziati dalla Regione e 100 mila dal Comune - è stato approvato dalla Giunta la scorsa estate e ora, attraverso il sistema telematico della Regione “Sardegna Cat”, è stata individuata la ditta che effettuerà i lavori.

Tra le dieci offerte arrivate negli uffici dell’assessorato ai lavori pubblici, ad aggiudicarsi l’incarico è stata un’impresa di Sant’Antioco che ha presentato un’offerta con un ribasso del 20,93 per cento. Oggetto dell’intervento saranno: via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu, via Chiaramonti, via Pabillonis, via Nulvi, via Marrubiu, via San Basilio e via Selargius.

Un restyling urbano e di completamento di tratti di marciapiedi che necessitano di interventi di eliminazione di barriere esistenti e del rifacimento dei percorsi, ma anche la realizzazione di parcheggi, zanelle e cunette laterali per la regimentazione delle acque e la predisposizione di sottoservizi.

«La maggior parte delle strade quartuccesi non sono adeguate alla normativa vigente», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «i vari interventi che si sono susseguiti negli anni hanno pesantemente danneggiato la viabilità locale, causando serie problematiche agli strati di finitura del manto stradale, alle cunette e alle banchine e peggiorando la sicurezza dei pedoni, a causa della presenza di numerose barriere architettoniche che non permettono un passaggio pedonale sicuro».