Strade e marciapiedi, ripartono gli interventi 

Dopo i primi interventi nel canale tombato di via Venezia, prosegue la riqualificazione di strade e marciapiedi prevista nell’accordo delle manutenzioni, finanziato dal Comune di Selargius con 200mila euro, che garantisce anche - per 18 mesi - il pronto intervento per le emergenze. Prossimi ripristini in programma in via Aosta, via Peretti, via Manin, via Istria angolo via San Lussorio. Ma anche in piazza Boiardo e in via Piero della Francesca angolo via De’ Medici, per poi proseguire in via Sant’Olimpia e in via Roma.

