Strade e marciapiedi, piano a sei zeri 

Quasi un milione di euro per asfalti, dossi e segnaletica: a Sanluri la riqualificazione urbana prevede interventi anche a marciapiedi e lavori straordinari di viabilità esterna, in particolare nella frazione di Sanluri Stato, nelle zone industriali di Villasanta e di Bia Casteddu e in quella agricola di Su Sali. «Un progetto – dice il sindaco, Alberto Urpi – reso possibile grazie alla collaborazione con la Telecom e Infratel Italia impegnate a ultimare la rete in fibra ottica a banda ultralarga. Un reciproco scambio su interventi relativi agli asfalti delle vie».

Il progetto

Si tratta di fondi di un mutuo della cassa Depositi e Prestiti e del bilancio comunale. Le prime opere in programma per 450mila euro sono stati appaltati e, salvo eventuali disguidi, dovrebbe partire a fine mese. «Premesso – ricorda Urpi – che ogni anno investiamo oltre 200mila euro sulla viabilità, la novità è il ribasso d’asta di circa 80mila euro che ci consente di poter intervenire su altre strade. Determinante è stato il patto con le società che stanno per ultimare la fibra ottica, nello specifico riguarda il ripristino dei tagli lungo le vie che dovremmo asfaltare entro l’anno. Lavori che faremo noi e con i fondi che le società risparmiano avremo la possibilità di intervenire in altre zone ancora da definire, partendo dalle urgenze e con uno riguardo alle aree incomplete o ancora in terra battuta».

Le strade

Al momento la certezza sulle aree interessate è relativa ai lavori aggiudicati e poi c’è la somma stanziata di 200 mila euro per proseguire entro l’anno. Si parte con il risanamento stradale in varie vie, tra cui le principali arterie della città: San Rocco, Parini, Buonarroti, Cima, Modigliani, Raffaello Sanzio, Tiziano, Manzoni. Seguono diversi tratti dell’ex 131, ovvero la circonvallazione della città, per la maggior parte il rifacimento delle 5 rotatorie. Per la prima volta anche la località Strovina, nella frazione di Sanluri Stato dove è prevista la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Infine la viabilità delle zone artigianali: Villasanta e Bia Casteddu. La viabilità agricola prevede un investimento di 300 mila euro. «Gli interventi – riferisce l’assessore all’agricoltura, Paolo Usai – per la maggior parte comprendono il completamento della manutenzione delle sedi stradali dell’area Su Sali. Opere che integrano quelle già eseguite. In ciascuna è previsto il risanamento del piano viabile, seminato di avvallamenti e buche profonde, a tratti scomparso del tutto, danneggiato dall’usura e dai continui allagamenti delle recenti alluvionali, anche la sistemazione delle cunette e le barriere di sicurezza».

