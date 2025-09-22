Strade e marciapiedi invasi da alberi ed erbacce 

Invadono i marciapiedi, spingono sugli ingressi e stritolano i balconi. Crescono senza controllo di alberi nel secondo tratto di via Dante, verso Quartucciu. Le fronde non vengono potate da tempo e così sono avanzate talmente tanto da ingombrare i portoni delle abitazioni e da invadere completamente balconi e terrazze. La zona sembra un angolo di città dimenticato da tutti, dove le erbacce sbucano dalle aiuole e i marciapiedi sono distrutti, con il cemento divelto.

«È da tempo che gli alberi sono in queste condizioni», dice una passante, Maria Elena Orrù. «Non capiamo come mai qui non abbiano mai fatto le potature dal momento che invece in gran parte delle zone della città ci sono manutenzioni costanti. Anche perché gli alberi stanno creando danni anche alle abitazioni».

E poi le cadute rovinose nei marciapiedi sconnessi sono all’ordine del giorno. Un po’ la stessa situazione che si sta creando anche nel primo tratto di via Nenni da via Della Musica dove le piante stanno crescendo senza controllo.

Inoltre resta sempre il problema di via Cimabue: gli alberi all’interno della scuola hanno completamente sollevato l’asfalto della strada rendendola quasi impraticabile. Proprio qui dove ogni giorno transitano tanti bambini. (g. da.)

