Strade e marciapiedi, in arrivo 250mila euro 

Importante novità per i cittadini di Marrubiu. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro per il rifacimento dei marciapiedi e dell'ingresso di via Oristano grazie al bando della Regione “viabilità di interesse locale e regionale”. L’investimento consentirà di migliorare l’aspetto e la funzionalità di una delle principali vie di accesso al paese. Con queste risorse infatti il Comune potrà avviare un'opera di ristrutturazione che renderà Marrubiu più accogliente e decoroso, migliorando anche le condizioni di sicurezza della strada. «Con il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Soru e l'intera amministrazione comunale lavoreremo intensamente per raggiungere gli ulteriori obiettivi e realizzare le opere che ci siamo prefissati di attuare – ha spiegato il sindaco, Luca Corrias – Questo finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno di tutta la macchina comunale, in particolare del tecnico comunale e di quello incaricato del progetto».

