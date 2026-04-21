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Via Sorrento.
22 aprile 2026 alle 00:51

Strade e marciapiedi distrutti: «Disagi senza fine» 

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Strade dissestate, marciapiedi impraticabili e allagamenti frequenti. I residenti di via Sorrento lungo il litorale quartese, sono sul piede di guerra. I disagi sono stati messi nero su bianco in una lettera inviata al sindaco Graziano Milia.

«Crediamo che la possibilità di entrare e uscire liberamente e in sicurezza dalla propria casa sia un diritto e che sia inammissibile che le condizioni di una strada lo impediscano, nel disinteresse degli organi preposti», scrivono tra gli altri Gianmarco Pinto e Flavia Valentini. «Da mesi la strada si presenta invasa da acqua, fango e ci sono cunette e avvallamenti tali da renderne estremamente difficoltoso e pericoloso il transito». Non si tratta «di un disagio occasionale, ma di una condizione persistente, nota da tempo e mai risolta in modo concreto». A questo si aggiunge «il pericolo di cadute e infortuni per pedoni, motocicli e conducenti, il possibile danneggiamento di autovetture e moto, la presenza di ristagni e condizioni igienico-sanitarie critiche».

Dagli uffici tecnici del Comune spiegano che «via Sorrento non è una strada comunale ma è una strada privata. Per questo non possiamo intervenire come i cittadini peraltro sanno perfettamente. Sono i diversi proprietari della via che devono effettuare i lavori». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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