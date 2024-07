«Strade e marciapiedi disastrati» 

Marciapiedi al limite della praticabilità, strade disseminate di buche ed erbacce che vengono estirpate di rado: protestano gli abitanti della Residenza del Sole, che chiedono al Comune maggiore attenzione per uno dei quartieri più importanti di Capoterra.

L’erba alta che offre uno spettacolo poco decoroso della zona residenziale che si affaccia sullo stagno è stata tagliata solo nei giorni scorsi dopo una segnalazione via pec inviata al Comune da una residente nelle scorse settimane, ma a preoccupare è lo stato generale di abbandono in cui versa l’intero quartiere.

I problemi

Mariella Onnis, residente nella zona da 25 anni, elenca i problemi vissuti quotidianamente dai cittadini: «L’erba alta è solo uno degli aspetti che ci preoccupano, nei giorni scorsi è stata tagliata, ma il problema si presenterà nuovamente a stretto giro perché non vengono mai estirpate le radici. Non funziona neppure la pulizia delle strade, la macchina spazzatrice qui da noi non rispetta né giorni e né orari, quindi quando passa trova sempre le auto parcheggiate ai lati delle strade: un servizio completamente inutile».

I marciapiedi

Gianni Pusceddu vive alla Residenza del Sole da 24 anni e ha visto nel corso del tempo i marciapiedi andare in pezzi a causa della scarsa manutenzione e delle radici degli alberi presenti nelle aiuole, e le vie del quartiere disseminarsi di voragini: «Le auto sono costrette a procedere a zig-zag per evitare le buche presenti sull’asfalto, sui marciapiedi le persone rischiano costantemente di inciampare a causa delle piastrelle sconnesse. In questo quartiere ci sono tante seconde case abitate d’estate dai turisti, il degrado di questa zona non offre certo un bel biglietto da visita di Capoterra: il Comune sta facendo un grande lavoro a Maddalena spiaggia, vorremmo che desse maggiore attenzione anche alle zone residenziali».

In Aula

Dai banchi della minoranza, Silvano Corda punta il dito sull’operato dell’amministrazione comunale: «In via Pantelleria avevano promesso il posizionamento di un’isola ecologica, ma ancora non si è vista, in questo quartiere a causa della mancanza di manutenzioni a strade e marciapiedi gli incidenti sono sempre dietro l’angolo. Ma il problema non riguarda solo la Residenza del Sole, occorrerebbe maggiore attenzione su tutto il territorio di Capoterra».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, illustra il piano per riqualificare strade e marciapiedi: «Conosciamo il problema, stiamo individuando i fondi per portare avanti le prime manutenzioni sui marciapiedi, danneggiati dalle radici degli alberi presenti nelle aiuole, le zone di intervento sono tante, per quello procederemo per gradi. Per quanto riguarda le buche, il Comune ha affidato le manutenzioni stradali a una ditta specializzata, che presto interverrà anche alla Residenza del Sole».