Strade e ferrovie interrotte 

“The day after”, il giorno dopo. La bomba d’acqua che si è abbattuta su Macomer venerdì pomeriggio ha lasciato il segno. Paura, terrore e disperazione tra gli allevatori. Resterà chiusa al traffico (chissà per quanto tempo) la strada statale 129 bis per la Planargia e rimane bloccata anche la ferrovia turistica del Trenino verde. I danni sono ingenti. La devastazione e i disagi hanno interessato anche numerose case del centro di Macomer. Diversi gli scantinati allagati, soprattutto in via Cesare Battisti e via Capri. Allagati e chiusi per diverse ore i sottopassi ferroviari.

Superlavoro

Le squadre di soccorso (vigili del fuoco, barracelli, ma anche alcuni consiglieri comunali neo eletti, assieme al sindaco Riccardo Uda), hanno lavorato fino a tarda sera per cercare di liberare dai detriti le strade interne e gli accessi alle aziende agricole, oltre agli ingressi per Macomer. L’acqua è scesa giù a secchiate. Sono stati tre quarti d’ora infernali, con le strade trasformate in fiumi in piena. Il collegamento per Bosa, all’altezza dei ponti ferroviari, è diventato un torrente impetuoso. Un fiume in piena, che ha trascinato detriti, ha divelto l’asfalto realizzato di recente, ha creato smottamenti e danneggiato seriamente, per oltre un chilometro, la sede ferroviaria dove passa il Trenino verde, che rimarrà fermo alla stazione chissà per quanto tempo. «Lunedì sapremo concretamente l’entità dei danni - dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, che gestisce i viaggi del Trenino verde - ma già da adesso abbiamo sospeso ogni attività. Questo vuol dire fine della stagione? Speriamo di no, ma la situazione è drammatica».

Planargia tagliata fuori

Tempi lunghi si prospettano nella riapertura della strada per la Planargia, dove il manto di asfalto è stato divelto. Per ora il traffico è deviato su una strada di penetrazione agraria che attraversa il monte di Sant'Antonio e si collega con la statale 129 bis, vicino a Sindia. Oppure si deve prendere la strada per Scano Montiferro e per Suni. L’ordinanza di chiusura della strada è arrivata da Roma, dalla direzione nazionale dell’Anas. Liberata dai massi e detriti anche la strada per Nuoro, a Funtana ‘e Cannone, dove ci sono state piccole frane che hanno invaso la carreggiata. Per l’intera giornata le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco hanno operato senza sosta, per diverse ore e anche su più fronti.