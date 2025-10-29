Strade e energie rinnovabili, progetti per 4 milioni 

Strade, messa in sicurezza del Palazzo comunale ed energia rinnovabile dagli impianti posizionati sui tetti degli edifici comunali: nell’ultima riunione di Giunta a Carloforte l’esecutivo guidato da Stefano Rombi ha dato il via libera a progetti da quattro milioni e mezzo di euro.

Due milioni saranno utilizzati per la messa in sicurezza del palazzo comunale di via Garibaldi, intervento necessario perché «accertato il cattivo stato manutentivo della struttura, è particolarmente bisognoso di taluni interventi strutturali», si legge nella delibera approvata dalla Giunta. Per la rete viaria è stato approvato il progetto esecutivo delle strade del centro urbano. «Abbiamo a disposizione due finanziamenti – dice il sindaco Stefano Rombi - uno regionale da trecentomila euro e uno da un milione dai fondi per le Isole Minori. Con questa somma riusciremo a rifare quasi tutte le strade del centro urbano». Altro progetto passato in Giunta riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici su alcuni edifici comunali, per cui c’è a disposizione un milione e mezzo di euro. «Abbiamo deciso di installare gli impianti sulle coperture di quattro edifico comunali: nell’ ex Cisternone, nella scuola dell’infanzia, nella palestra polifunzionale che stiamo ex Bocciodromo che stiamo completando in località Giunco e nella palestra delle scuole medie che abbiamo rinnovato da non molto». Nella stessa seduta la Giunta Rombi ha approvato la denominazione ufficiale del parcheggione come Calata Battellieri.

