Strade e cunette invase dalle erbacce 

Erba alta, anzi altissima, e le piogge di questi ultimi giorni hanno peggiorato la situazione della viabilità del Medio Campidano. A lato delle strade la vegetazione ha raggiunto livelli “da giungla”, coperta la segnaletica verticale, inghiottite le frecce obbligatorie, ristretto la carreggiata, nascosti i guardrail.

Ovunque la visibilità è diminuita, di contro è aumentato il pericolo per gli automobilisti. Intanto la Provincia ha affidato il servizio di taglio lungo i 333 chilometri di strade che raddoppiano, l’intervento avviene ambo i lati. Un progetto di circa due milioni di euro per due anni. Il via a breve, compatibilmente con le condizioni meteo.

Il taglio

Le attività interessano le banchine e le pertinenze delle strade e saranno eseguite dai due società che hanno vinto la gara d’appalto, divisa in due lotti, per un costo complessivo stimato di 925.541 euro. Il primo “Marmilla Campidano” affidato all’operatore Alberghina verde, il secondo “Linas Campidano” a Solam Srl. La procedura non è casuale, l’obiettivo è che i lavori procedano contemporaneamente, evitando che si penalizzi una zona geografica a vantaggio di un’altra. «Sono troppi – dice il presidente, Giuseppe de Fanti – i chilometri interessati, concentrarli in un unico lotto avrebbero allungato i tempi di esecuzione, magari fino alle porte dell’estate, complici le abbondanti piogge di quest’anno che non danno tregua. Continueremo a monitorare la situazione, valutando ulteriori possibilità di intervento nei punti critici, in prossimità di incroci e curve, compatibilmente con le risorse economiche disponibili». Tra queste una fetta di circa 200 mila euro deriva dal ribasso d’asta. L’ente assicura che «si ricorre esclusivamente al taglio, non si fa utilizzo di diserbanti chimici che potrebbero avere conseguenze sulle colture, la salute degli animali o altri danni ambientali». Automobilisti e imprenditori chiedono un intervento immediato e i consiglieri provinciali si sono fatti portavoce di questa esigenza.

Le reazioni

«Siamo preoccupati – ricorda Dario Piras- soprattutto per le strade, dove la scarsa visibilità penalizza il traffico intenso, tra queste c’è la Villacidro-San Gavino, tanti i mezzi pesanti per via della presenza del Consorzio industriale e di centri commerciali». Così per Massimiliano Paderi: «È il primo bando della rinata Provincia, per il futuro l’impegno è evitare che si arrivi a giugno con la crescita della vegetazione a dismisura». La mancata sicurezza della viabilità penalizza anche il turismo. «La provinciale Arbus-Gonnosfanadiga – dice il consigliere comunale di Arbus, Agostino Pilia – porta al mare della Costa Verde, le erbacce rigogliose di ogni genere accolgono i primi turisti, non è certo un bel biglietto di presentazione». Cosi per il sindaco di Collinas, Francesco Sanna: «Apriamo la stagione turistica con la rassegna itinerante “Primavera in Marmilla”, indispensabile avere strade più decorose e più sicure. Auspichiamo un anticipo dei lavoro che eviti criticità per cittadini e ospiti».

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