Strade e centri storici: in arrivo 4 milioni 

Ammontano a oltre 4,5 milioni di euro le risorse arrivate nell’Oristanese attraverso la legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale e destinate a opere pubbliche. Interventi che spaziano dalla riqualificazione urbana alla messa in sicurezza delle strade rurali, fino alla realizzazione di strutture per l’assistenza sociale e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il Comune di Baratili San Pietro beneficerà di due importanti finanziamenti: 150 mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della chiesa di San Salvatore e 300 mila euro per la riqualificazione urbana dell’ingresso sud del paese. A Baressa, in arrivo 100 mila euro per la sistemazione di piazza Sant'Antonio e 30 mila euro per completare l’illuminazione pubblica della piazza Fontana Bella. Importanti risorse anche per la viabilità: 100 mila euro al Comune di Bauladu per il completamento della strada di San Sebastiano, 170 mila euro a Flussio per la messa in sicurezza di via Nuova, 150 mila euro a Suni per la viabilità interna. Interventi rurali a Magomadas (100 mila euro), Seneghe (100 mila), Siamanna (250 mila) e Abbasanta (250 mila euro per le strade rurali S'Enale Mannu e Ittiche). A Bonarcado, stanziati 250 mila euro per il ripristino della strada in località Crastu.

Gli interventi

La legge finanzia anche l’assistenza sociale: 300 mila euro a Fordongianus per la progettazione e realizzazione di una comunità integrata per anziani, mentre Samugheo riceve 200 mila euro per i lavori nel centro diurno. A Sedilo va uno dei contributi più consistenti: 800 mila euro per l’ampliamento del cimitero comunale. Nel campo della riqualificazione urbana e mercati civici, si segnala l’intervento di Marrubiu (250 mila euro per il mercato civico), Tramatza (300 mila euro per la messa in sicurezza di immobili comunali), e Simaxis, con 150 mila euro per la viabilità lungo il Rio Sant’Elena. A Solarussa, 120 mila euro saranno impiegati per la sede della Protezione civile dell’Unione dei comuni. Non mancano gli investimenti per il tempo libero e la sicurezza: Modolo riceve 50 mila euro per completare il parco giochi, Terralba 30 mila euro per rendere fruibile il Parco delle orchidee, e Bosa 150 mila euro per adeguare il sistema di videosorveglianza.

