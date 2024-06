Strade e case al buio, è allarme 

Nonostante il recente e imponente intervento di rinnovamento dell’illuminazione pubblica, intere zone della città restano spesso al buio. La sostituzione dei vecchi pali e delle obsolete lampade a incandescenza con i più moderni led, non sembra aver risolto il problema della luce a singhiozzo. Se negli scorsi mesi i disagi potevano essere stati causati dai lavori ancora in corso, ora non è chiaro il perché di questi continui blackout a macchia di leopardo. Tra i quartieri più colpiti quelli di San Benedetto, Villanova ma anche diverse vie intorno all’Amsicora e Is Mirrionis.

Le segnalazioni

Sono numerose le segnalazioni dei cittadini per i continui blackout all’interno delle proprie case: lo scorso weekend 6.500 utenze sono rimaste senza elettricità a causa di un guasto su un cavo interrato a media tensione. Il problema sembrava essersi risolto, dopo l’intervento dell’Enel, tra domenica e lunedì. Ma i residenti di Villanova e San Benedetto segnalano ancora anomalie con la corrente che salta in continuazione, luce che va e viene e gli elettrodomestici in continua tensione.

«A parte le ore in cui siamo rimasti totalmente al buio, sembra che questo guasto abbia degli strascichi: ieri la corrente è mancata più volte per qualche secondo. È chiaro che questi sbalzi di tensione bene non facciano agli elettrodomestici», afferma Michela Puddu, residente a Villanova.

«Anche in via Pitzolo siamo andati avanti così per ore: luce sì, luce no», aggiunge Lorenzo Cossu. «Il problema persiste ormai da diversi giorni ormai».

L’Enel

Enel assicura però che il guasto è stato prontamente riparato. «Ci sono stati dei problemi domenica, ma tutto dovrebbe essere risolto. Faremo comunque ulteriori verifiche perché tutto torni alla normalità».

«Non abbiamo segnalazioni particolari, ma se il blackout dipende da un guasto dell’Enel, il Comune può fare poco», spiegano dagli uffici comunali di via Sonnino. «I contatori dell’illuminazione pubblica sono legati alle loro cabine. Sui nostri impianti, che sono nuovi, non risulta alcun guasto. Anche perché le squadre sono sempre operative e cercano di intervenire subito dove vedono le anomalie», aggiungono.

Nuovi lampioni

Quanto all’illuminazione pubblica, che continua a funzionare a intermittenza soprattutto nella zona di Is Mirrionis, ma non solo, i lavori per la sostituzione delle lampade e di parte delle cabine elettriche connesse sono iniziati nel 2022 e sono terminati qualche mese fa. La maggior parte dei quartieri cagliaritani ha un nuovo impianto grazie a un investimento da 7.760 milioni di euro, programmato a marzo del 2022 dalla Giunta Truzzu.

L’intervento sull’impianto esistente, non più in linea con i dettami normativi in termini di risparmio energetico e di inquinamento luminoso, ha portato così alla sostituzione degli apparecchi illuminanti con altri dotati di sorgenti luminose a led di ultima generazione.L’intervento ha coinvolto i quartieri di Stampace, Castello, Villanova, Marina, Genneruxi, Monte Urpinu, Bonaria, San Benedetto, viale Trieste e viale Buoncammino fino a via Porto Scalas.

«Forse qualche orologio oggi si sta aggiornando con il cambio del crepuscolare, ma nei nostri uffici non sono arrivate segnalazioni di particolari problemi», ribadiscono dal Comune.

