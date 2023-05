Strade e attività produttive: entra nel vivo la sfida fra i tre candidati a sindaco 

Depositate le liste, entra nel vivo ad Assemini la campagna elettorale in vista del voto di domenica 28 e lunedì 29 maggio. La tribuna dalla quale i tre candidati a sindaco lanciano messaggi, affrontano problemi e promettono soluzioni è, al momento, quella offerta dai social network. L’ex sindaco Mario Puddu, a capo di un progetto civico di cui fanno parte diversi partiti dell’area di centro/centrodestra, e la candidata di Fdi, Lega e FI Niside Muscas sollevano il problema delle condizioni delle strade e della sicurezza. Il primo solidarizza con le ragioni della recente manifestazione per la messa in sicurezza della 130 ricordando che i lavori per realizzare sovrappassi nei punti d'ingresso ai centri abitati, eliminare gli incroci a raso e tracciare attraversamenti pedonali per Decimo, Assemini ed Elmas sono ancora fermi «ma lungo la 130 si continua a morire: i giorni scorsi l'ennesima vittima all'ingresso di Elmas. Non si può più aspettare: il mio e nostro impegno affinché finalmente si apra il primo cantiere, sarà costante e incessante». Lo scontro frontale fra due auto avvenuto domenica sera in via Cagliari a poca distanza dai tavolini all’aperto di un bar (due feriti soccorsi dal 118 in codice rosso) offre a Puddu lo spunto per estendere il tema della sicurezza alle strade urbane, «spesso scambiate per circuiti automobilistici» e rivendicare l’installazione, durante il suo mandato da sindaco, di «4-5 autovelox in alcune delle arterie principali, col proposito di posizionarne tanti altri» per scoraggiare le corse: «Ma in questi anni non ne ho visto altri».

Asfalto in dissesto

Niside Muscas, dal canto suo, ha pubblicato le foto di alcune strade urbane con buche e asfalto in dissesto: «La situazione della viabilità ad Assemini è preoccupante. Questo stato di cose si trascina da troppo tempo ed è diventato insostenibile. La manutenzione e il ripristino delle strade devono essere una priorità. Le risorse necessarie sono disponibili, ma occorre saperle richiedere attraverso un programma ben definito e coordinato. Altri comuni hanno già affrontato e risolto questo problema».

Lavoro e impresa

Sul tema delle attività produttive hanno scritto sia Puddu sia il candidato del campo progressista, Diego Corrias, legandolo alla Festa del lavoro. Il primo ha rimarcato la necessità di una pianificazione urbanistica «che preveda la realizzazione di aree dedicate agli insediamenti produttivi, come le aree artigianali», e domanda «come mai l’amministrazione uscente non lo abbia ritenuto prioritario».

Corrias, che dell’amministrazione uscente (ma anche di quella targata Puddu) è stato parte attiva come assessore, ha invece pubblicato una foto «scattata qualche giorno fa all’inaugurazione di una nuova attività» avviata da un’amica che ha perso il lavoro dopo anni da dipendente di una grande azienda. Lavoro e impresa, riflette Corrias, «sono stati centrali negli ultimi quattro anni di amministrazione, quella che ha affrontato il Covid stanziando oltre un milione di euro di aiuti diretti per imprese e lavoratori». In caso di rielezione, l’impegno a realizzare la «nuova area artigianale di 10 ettari già progettata» e ad avviare «progetti di rilancio di Macchiareddu» e «progetti di formazione e qualifica per dare ai ragazzi di Assemini un mestiere che sia davvero ricercato nel mercato del lavoro».

