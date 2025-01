Strade distrutte, ruspe in azione 

Una parte verrà eseguita tra poche settimane, un’altra entro l’anno. In tutto poco più di un milione per intervenire su diverse strade di città e frazioni ristendendo il nuovo manto d’asfalto ma solo dopo aver adeguato gli scarichi delle acque piovane. A breve la Conglomerati bituminosi srl avvierà i lavori del primo stralcio della manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana, intervento aggiudicato dopo aver presentato un'offerta di 599mila euro, con un ribasso del 28,127% sull’importo a base d’asta di poco più di 700mila euro.

«Le criticità»

«Nonostante i numerosi interventi di manutenzione effettuati negli ultimi anni, molte strade presentano ancora criticità significative – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - Quest’anno contiamo di realizzare numerose opere per far fronte al degrado del manto stradale e della segnaletica e per garantire la sicurezza veicolare e pedonale».«Gli interventi programmati con questo appalto puntano soprattutto sulle strade con maggior traffico, integrandosi con precedenti lavori», evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Gli interventi

In generale quindi si prevede di intervenire nelle vie Cagliari (tratto tra le intersezioni con le vie Littarru e Gennargentu), Gennargentu (tra vico Gennargentu e via Pietri), Pietri (tra la rotatoria e via Monte Gonare), Cima e Biasi.

E finalmente, dopo decenni di abbandono, nuovo manto stradale anche in alcuni vicoli del centro storico come via Azuni, via e vico Martignano, via Onroco.

Ancora, nuovo manto stradale in una parte di via Solferino, e nelle vie Don Bosco, Sorgono, Dorgali, in alcuni tratti di via Nazionale a Silì e di via Bologna a Nuraxinieddu. Infine verrà rifatta la pavimentazione nella galleria Omodeo.

L’obiettivo

«Le opere comprenderanno la manutenzione e il risanamento del manto stradale, il miglioramento della raccolta delle acque meteoriche mediante sostituzione delle “bocche di lupo” con caditoie moderne, il rifacimento della segnaletica e la manutenzione dei marciapiedi. Sono previsti interventi integrali e puntuali per garantire la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture viarie - precisa Prevete – Con l’aggiudicazione di questi lavori, confermiamo un impegno concreto per il miglioramento della viabilità urbana».

Ovviamente durante i lavori non mancheranno i disagi «ma lavoreremo per garantire che questi siano minimi e che le opere vengano completate nei tempi previsti».

