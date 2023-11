Strade distrutte, agricoltori in rivolta  

Troppe buche nelle strade di campagna attorno a Sestu. È il problema che si è trasformato in acceso dibattito tra minoranza e maggioranza nel consiglio comunale di Sestu, con i consiglieri di minoranza Francesco Serra e Giuseppe Picciau del gruppo Sestu Domani e Anna Crisponi di Articolo Uno che denunciavano preoccupati «un importante e progressivo peggioramento della situazione». Dall’altra parte l’assessora al verde Pubblico e Strade Rurali, Roberta Argiolas, rendeva conto di un’opera di pianificazione con duecentoventi mila euro investiti per manutenzione ordinaria e straordinaria, e l’appalto che deve partire in questi giorni per ripristinare il fondo stradale.

Le difficoltà

Intanto, quelli che lavorano vicino alle strade rurali fanno notare una situazione critica. «Per lavoro passo ogni giorno in via Sant’Esu. Ci avevano promesso un nuovo fondo stradale e non è ancora arrivato. Non viene sistemata da troppo tempo», fa notare Luca Schirru, parlando di una delle zone di campagna più trafficate. Dal suo campo Antonio Cabras evidenzia quanto accade a Terra Pilloni: «Qui c’è un traffico di trattori e mezzi agricoli, scavano solchi nella strada, e io col furgone non riesco a passare. Non vedo rifare la strada da anni». Un giro nelle vie di campagna consente di vedere strade bianche sicuramente in buone condizioni, e altre dove ci sono buche decisamente grandi, con solchi colmi di acqua piovana. Va detto che la rete stradale rurale di Sestu conta una sessantina di chilometri: non è semplice tenere tutto in condizioni perfette.

L’appello

In alcuni casi c’è chi ha riempito i buchi con materiale di risulta edile o sassi, un rimedio improvvisato che però rischia di essere peggiore del male. «Da tempo denunciamo questa situazione», continua Serra, anche lui agricoltore. «Per questo chiediamo all’assessora maggiore attenzione, e maggiore presenza per ripristinare le strade agricole, in tempi stretti. Si parla di programmazione, di monitoraggio, di interventi futuri: raramente di “ho fatto”». L’elenco delle strade in condizioni più critiche secondo Serra comprende Località Pallione, Piscina sa Murta, corte Baccas, stagno Saliu, Mitza pudescia, zona rio Sassu. Sotto accusa anche la scelta di rivolgersi a ditte esterne su appalto, invece di utilizzare un mezzo per appianare le strade di proprietà del Comune e in passato guidato da un dipendente comunale. «È fermo da anni, in passato c’era un dipendente ma poi non hanno assunto nessuno, forse per ridurre i costi. Invece così lavorano di meno, ma spendono di più», conclude Serra.

