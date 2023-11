Strade dissestate, risarcire costa caro 

La media è di due richieste di risarcimento danni al mese, per lo più presentate da cittadini che cadono per strada - in primis anziani inciampati lungo i marciapiedi dissestati e pericolosi - ma anche per incidenti in auto causati da buche e dislivelli e dai cani randagi che vagano per la città. Episodi che negli ultimi due anni sono costati al Comune di Selargius 40mila euro circa, somme versate per ripagare chi s’è fatto male o ha subito un danno.

I dati

Sono oltre 60 le richieste di risarcimento protocollate in Municipio dallo scorso anno ad oggi. E la metà di fatto si concludono con un accordo transattivo: ventidue lo scorso anno, nove quelli adottati durante il 2023, per un totale di quarantamila euro usciti dalle casse comunali dopo aver trovato un accordo con gli avvocati dei danneggiati. Mentre pochi sfociano in battaglie legali e lunghi contenziosi con il Comune. «Il fatto che la maggior parte si chiudano con delle transazioni è comunque positivo», commenta la vicesindaca con delega agli Affari generali Gabriella Mameli, «prima di tutto perché si scongiura una lite e si evita il rischio di spese ulteriori a carico del Comune, e al contempo si risarcisce il cittadino in tempi più celeri. Questo anche grazie al buon lavoro del nostro ufficio legale».

Come funziona

La procedura è la stessa per tutti i casi: le richieste di risarcimento, una volta arrivate in Municipio, vengono istruite dall’ufficio affari legali comunale che provvede a trasmetterli agli uffici competenti a seconda della contestazione - Servizi tecnologici, Polizia locale, Edilizia, Urbanistica e lavori pubblici - affinché vengano prodotte specifiche relazioni circa le cause e le dinamiche del sinistro, con tanto di accertamenti tecnici finalizzati anche a eliminare l’eventuale pericolo denunciato. Poi tutto passa nelle mani del broker dell’ente e alla compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che esprime un parere di ammissibilità o meno della richiesta di risarcimento e propone - dopo una stima del danno - la possibilità di un accordo transattivo.

Strade dissestate

C’è chi inciampa, chi cade rovinosamente a terra mentre cammina su marciapiedi dissestati, con la conseguenza di distorsioni e fratture. Qualcuno denuncia di aver sbandato in auto a causa di un cane randagio per strada, ma in questi casi la competenza è della Asl, altri ancora di essere scivolati in tratti di strada diventati dei percorsi a ostacoli. Scenario che accomuna diverse arterie della città: da viale Trieste a via San Luigi, ma anche in via Battisti, così come in via Metastasio e via Machiavelli - a Su Planu - come denuncia da tempo il capogruppo del Pd Omar Zaher. «Problemi che conosciamo», ammette la vicesindaca, «per questo stiamo lavorando a un piano di manutenzione generale dei marciapiedi già inserito nel piano delle opere pubbliche, e che comprende anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da mettere in sicurezza tutte le strade e i percorsi pedonali della nostra città».

